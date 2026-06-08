El emotivo gesto de la esposa de Indio Solari con una fan desconsolada

La esposa de Indio Solari se acercó a una fan desconsolada en su despedida y la consoló con un abrazo y una frase que quedará en el recuerdo.

La esposa de Indio Solari , conocida popularmente como 'Viru', se acercó a una fan desconsolada en su masiva despedida en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda.

En medio de la profunda emotividad por el adiós al líder ricotero, Viru protagonizó una escena de absoluta humanidad que rápidamente se volvió viral. Mientras una multitud rodeaba el féretro colmado de ofrendas bajo el inmenso cartel de 'INDIO 1949-infinito', una joven rompió en un llanto desconsolado. Al notar este gran nivel de angustia, Viru decidió acercarse de inmediato hasta la valla de contención para hablarle cara a cara.

Lejos de mantener una distancia fría o protocolar, Viru tomó delicadamente el rostro de la chica con ambas manos para intentar transmitirle muchísima paz. Le pidió con profunda empatía para tratar de calmar su dolorosa congoja frente a la triste situación. Antes de finalizar el emotivo cruce, selló el encuentro con un cálido abrazo y una frase que quedará en el recuerdo de todos: 'Yo le doy un beso de tu parte'.

Frente a esta noble actitud, los miles de presentes le agradecieron a los gritos, reconociendo su rol fundamental como la mejor compañera del cantante





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