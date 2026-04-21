El emotivo adiós a Moro: El bulldog francés que unió a Pedro Alfonso y Paula Chaves

Tras 16 años de leal compañía, Pedro Alfonso y Paula Chaves despidieron a Moro, el perro que simbolizó el inicio de su relación amorosa en la televisión argentina.

El mundo del espectáculo argentino se vistió de luto este martes tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Moro , el querido bulldog francés que acompañó a la pareja compuesta por Pedro Alfonso y Paula Chaves durante los últimos 16 años. El entrañable can, que se convirtió en un símbolo vivo del inicio de la relación entre el productor y la modelo, partió dejando un vacío irremplazable en el hogar de la familia.

La noticia fue confirmada por el propio Pedro a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo y desgarrador mensaje de despedida acompañado por una serie de fotografías que recorren los años de vida del animal. En su publicación, el productor agradeció profundamente la lealtad y la alegría que el perro aportó a sus vidas desde aquel primer día en que se conocieron, destacando especialmente su rol como testigo y compañero en el crecimiento de sus tres hijos, quienes crecieron junto a él bajo el mismo techo. La historia de Moro es, en esencia, la historia de amor de sus dueños. Todo comenzó en el año 2010, durante el auge del programa Showmatch conducido por Marcelo Tinelli. En aquel entonces, Pedro Alfonso se desempeñaba como productor detrás de cámaras, mientras que Paula Chaves brillaba como participante del certamen de baile. En un gesto cargado de romanticismo y complicidad, Pedro decidió sorprender a la modelo frente a las cámaras regalándole un cachorro de bulldog francés de apenas 45 días de vida. Aquel episodio quedó grabado en la memoria colectiva del público argentino, marcando el inicio formal de un noviazgo que con el tiempo se consolidó en matrimonio y familia. Moro no fue solo una mascota, sino el catalizador y el símbolo del inicio de esta unión que cautivó a los televidentes. A lo largo de más de una década, el perro presenció cada etapa importante de la pareja, desde las cámaras de televisión hasta la intimidad de su vida familiar, siendo siempre una constante en los momentos de felicidad y en los desafíos diarios. En las últimas horas, tras confirmarse su partida, Pedro Alfonso relató con profundo dolor cómo fueron los momentos finales de su compañero. El productor describió una despedida serena y cargada de amor, resaltando la inteligencia del animal hasta sus últimos instantes, al permitirles a él y a Paula estar a su lado para decirle adiós. Con palabras cargadas de melancolía y gratitud, Pedro cerró su mensaje reafirmando que Moro fue un ser único que los hizo inmensamente felices. La repercusión en las plataformas digitales fue inmediata, con cientos de seguidores y figuras del espectáculo enviando sus condolencias a la pareja, recordando al bulldog francés no solo como una mascota famosa, sino como un integrante fundamental de una familia que comenzó ante los ojos de millones de espectadores. La partida de Moro cierra un capítulo de gran carga emotiva, dejando un legado de recuerdos, amor incondicional y la marca indeleble de un animal que fue, sin lugar a dudas, el primer gran proyecto de vida en común para Pedro y Paula





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