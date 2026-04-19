El economista Chang: Trump está reconfigurando el orden económico y la historia de los países ricos lo demuestra

El economista surcoreano Ha-Joon Chang analiza cómo las políticas de Trump están alterando el orden comercial global y reflexiona sobre la contradicción entre el discurso del libre comercio y la historia proteccionista de las economías ricas. Advierte sobre los riesgos para Europa y critica la dependencia de Argentina en la exportación de materias primas.

El reconocido economista surcoreano, quien ostenta la cátedra en la SOAS University of London y es autor de influyentes obras como Patear la escalera y 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, ha mantenido a lo largo de décadas una postura firme contra la noción de neutralidad en el libre comercio .

Su argumentación se centra en la indispensabilidad del Estado como motor del desarrollo y en cómo la historia económica de las naciones ricas contradice las prescripciones que suelen imponer a los países en desarrollo. En la presente entrevista, Chang ofrece un análisis agudo sobre el nuevo panorama global que emerge de la guerra arancelaria iniciada por Trump. Lanza una seria advertencia sobre los riesgos que enfrenta Europa al no lograr una política industrial unificada y presenta un diagnóstico implacable sobre Argentina: un país de talento excepcional que se conforma con una economía centrada en la exportación de soja y carne. Citando a Deng Xiaoping, enfatiza que lo fundamental es la efectividad, es decir, que el gato cace ratones. El orden económico global se encuentra en un punto de inflexión. La Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo enfoque principal es el libre comercio, ha terminado por restringir el libre intercambio de ideas, al priorizar el proteccionismo de las mismas, lo cual le permite ejercer un control sobre la economía mundial. Los aranceles impuestos por Trump en marzo de 2025 provocaron una conmoción que muchos compararon con el crack bursátil de 1929. Sin embargo, meses después, el mundo parece haberse adaptado a esta volatilidad. Nos encontramos ante una reconfiguración estructural del orden comercial internacional o ante una crisis transitoria que se resolverá mediante negociaciones. Según Chang, estamos atravesando un proceso de reestructuración de suma importancia. Trump ha implementado políticas drásticas sin una consulta adecuada con los países socios. No obstante, esta situación tiene raíces más profundas y se viene gestando desde hace tiempo. Inicialmente, Estados Unidos se benefició enormemente de la apertura de China y su integración a la economía global, facilitando la deslocalización de su producción y la importación de bienes a bajo costo. Sin embargo, China ha avanzado de manera deliberada en la mejora y sofisticación de su economía, liderando actualmente numerosas industrias clave como la construcción naval y los semiconductores. En algunos sectores, como las energías renovables, los paneles solares, las turbinas eólicas y los vehículos eléctricos, incluso ha superado a otras potencias. Su progreso en áreas como la inteligencia artificial es también notablemente rápido. Fundamentalmente, Estados Unidos se ha sentido amenazado por el creciente poderío de China, cuyo ascenso ha impactado significativamente al resto del mundo. Hace quince años, el principal socio comercial de Argentina era Estados Unidos; hoy, lo es China. De hecho, en el mundo en desarrollo, con la excepción de algunos países de Centroamérica como México y ciertas naciones del sudeste asiático como Malasia, China es el socio comercial número uno o número dos. La percepción de amenaza en Estados Unidos es palpable, pero en opinión de Chang, su reacción ha sido tardía y desorganizada. Por ello, duda del éxito de estas medidas extraordinarias, que incluyen el socavamiento del orden comercial internacional, la culpabilización de otros países por sus propios fracasos y el aislamiento. Surge la posibilidad de que algunas naciones comiencen a plantearse la construcción de un orden económico internacional alternativo, sin la participación de Estados Unidos. Aunque desafiante, esta alternativa podría ser más factible de lo que se piensa, dado que si bien Estados Unidos representa alrededor del 25% de la producción mundial, su participación en el comercio internacional apenas alcanza el 11%, lo que sugiere una economía relativamente cerrada. La evolución global podría dirigirse hacia una nueva fase, considerando la confrontación estadounidense con diversas regiones del mundo, desde Groenlandia hasta las tensiones en Irán, pasando por las disputas arancelarias. La crítica profesional y el periodismo riguroso son pilares esenciales de la democracia, lo que incomoda a aquellos que se consideran depositarios de la verdad absoluta. Hace más de dos décadas, Chang escribió Patear la escalera, donde argumentaba que las naciones ricas utilizaron el proteccionismo como herramienta de desarrollo y luego negaron esta posibilidad a otros países. Surge la pregunta de si Trump, paradójicamente, le está dando la razón. Chang asiente, señalando que el título de su libro se inspira en el economista alemán del siglo XIX Friedrich List, quien criticó a los ingleses por promover el libre comercio. List argumentó que los ingleses solo abogaron por el libre comercio una vez que se consolidaron como la potencia económica industrial más fuerte del mundo. Antes de alcanzar esa posición, practicaron un proteccionismo acérrimo, con subsidios gubernamentales y una amplia gama de intervenciones estatales destinadas a fortalecer su economía industrial. List comparó esta práctica con alguien que, tras alcanzar la cima utilizando una escalera, la retira para impedir que otros sigan su camino. Gran Bretaña, según Chang, fue pionera en este método, y Estados Unidos, al convertirse en la potencia líder, emuló esta estrategia hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. El economista subraya la importancia de que las políticas económicas se centren en la generación de resultados tangibles, tal como lo expresó Deng Xiaoping al afirmar que lo crucial es que el gato cace ratones. Esta perspectiva desafía las doctrinas económicas ortodoxas que a menudo priorizan la ideología sobre la eficacia práctica. Chang advierte que la narrativa de la globalización como un proceso inherentemente beneficioso y neutral ha sido desmentida por la realidad histórica y la experiencia de muchos países. El discurso del libre comercio, a menudo promovido por las economías avanzadas, oculta el hecho de que estas mismas economías se desarrollaron a través de estrategias proteccionistas y de apoyo estatal activo. Por lo tanto, la receta que se les ofrece a los países en desarrollo no solo es inadecuada, sino que también contradice las lecciones de la historia económica de quienes hoy la promueven. La guerra arancelaria iniciada por Trump, aunque disruptiva, ha puesto de manifiesto estas contradicciones y ha abierto un debate sobre la necesidad de repensar el orden económico internacional. La dependencia de la exportación de materias primas, como la soja y la carne en el caso de Argentina, limita el potencial de desarrollo y la creación de valor agregado. Chang aboga por políticas industriales activas que fomenten la diversificación económica, la innovación tecnológica y la inserción en cadenas de valor de mayor complejidad. La unificación de la política industrial en Europa es un desafío crucial para su competitividad en el nuevo escenario global. La falta de una estrategia común expone a la región a la fragmentación y a una menor capacidad de negociación frente a otras potencias económicas. El argumento de Chang sobre la hegemonía estadounidense en el comercio internacional, a pesar de su peso económico, es relevante. La tendencia hacia la creación de un orden económico multilateral o bloques regionales, sin la participación exclusiva de Estados Unidos, podría ganar impulso. La capacidad de los países para colaborar en la definición de nuevas reglas y arquitecturas comerciales será determinante en la configuración del futuro económico global. El llamado a la efectividad y a la adaptación pragmática de las políticas económicas resuena como un llamado a la acción para aquellas naciones que buscan un desarrollo sostenible y equitativo, lejos de las recetas universales que a menudo resultan ser inaplicables y perjudiciales





perfilcom / 🏆 10. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Libre Comercio Proteccionismo Orden Económico Global Política Industrial Desarrollo Económico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Completamente abierto': Trump anunció que el Estrecho de Ormuz ya está operativoEquipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.

Read more »

La dura respuesta de Trump a Europa tras su propuesta de ayuda en OrmuzEl presidente estadounidense renovó sus críticas contra el bloque y rechazó su intervención para asegurar el estratégico paso marítimo

Read more »

El Feng Shui lo advierte: por qué no debés poner esta planta en el dormitorioEl Feng Shui asegura que genera complicaciones y rompe con el equilibrio del ambiente y de las personas.

Read more »

El ‘arco del triunfo’ de Trump desató reacciones en contra, incluso de quien lo propusoLa historia de cómo el presidente de Estados Unidos cuadruplicó el tamaño del proyecto sigue un patrón ya conocido.

Read more »

Trump parece no haberse enterado que la Edad Medio terminó, pero León XIV síEl autor compara el enfrentamiento entre el presidente norteamericano y el Papa con los antiguos choques entre emperadores y pontífices

Read more »

Trump rechaza chantaje de Irán por bloqueo del Estrecho de OrmuzEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que no puede chantajear a su país con amenazas sobre el Estrecho de Ormuz, mientras Teherán reafirma su control sobre la estratégica vía marítima en respuesta a las sanciones estadounidenses.

Read more »