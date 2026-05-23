El DT se despide tras malos resultados y polémicas en la Academia

El entrenador del equipo de la Academia, que no ha podido mantener los resultados deportivos y ha generado polémica en las últimas semanas, ha decidido no continuar su ciclo como DT. La decisión se tomó tras una reunión con la dirigencia, que le comunicó su salida tras los malos resultados del semestre y la polémica generada en torno al mercado de pases.

El DT se reunió con la dirigencia, que le comunicó la decisión de que su ciclo no continúe. Los malos resultados del semestre, el detonante de una salida que duele en la Academia . tras el 2-2, donde no quiso asegurar su continuidad y hasta le marcó al cancha a los dirigentes.

Esos mismos dirigentes, con El propio entrenador reconoció después de lo que ahora puede decirse que fue su último partido, que el semestre de la Acadé fue 'muy malo'. En esa misma conferencia se hizo cargo de las culpas pero dejó la puerta abierta cuando le consultaron sobre su continuidad.

'No se pueden tomar decisiones en caliente', señaló. Además, le tiró un palo a los dirigentes cuando marcó que 'tenemos que ver si el club está dispuesto a gastar', refiriéndose al mercado de pases, algo que ya había generado polémica en anteriores ocasiones. Lo cierto es que la relación del presidente y el entrenador, ambos ídolos de la institución, siempre se pareció más a un matrimonio por conveniencia que a un vínculo que se apoyara en el convencimiento.

El estilo de Costas no es el que Milito elegiría, pero asumió como presidente apenas un mes después de que Racing alzó la Sudamericana 2024 y eso, sumado al amor que le tienen los hinchas, lo llevó (casi que obligó) a confirmarlo en el cargo. Este sábado quedó expuesto que los cimientos de esa relación no estaban firmes..





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