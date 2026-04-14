El DT de Vélez analiza la victoria ante Central Córdoba: 'Queremos pelear arriba con los jóvenes'

Tras la victoria por 1-0, el entrenador de Vélez Sarsfield analiza el rendimiento del equipo, destaca el protagonismo y explica la estrategia para competir en la cima del torneo. Se enfoca en el desarrollo de jóvenes talentos y la construcción de un equipo sólido, sin grandes fichajes.

Tras la victoria por 1-0 ante Central Córdoba , el director técnico analizó minuciosamente el desempeño del equipo, destacando su protagonismo y explicando la estrategia para mantener la competitividad en la cima del torneo. El entrenador subrayó la importancia de construir un equipo sólido y competitivo, sin la necesidad de realizar grandes contrataciones, priorizando el desarrollo interno y el potencial de los jóvenes talentos . “No tenemos la aspiración de contratar a una figura como River o Boca, pero sí de armar un equipo que pueda estar en la pelea allá arriba”, afirmó, dejando clara su visión estratégica.

El entrenador fue consultado sobre posibles similitudes entre el equipo actual, con una destacada presencia de jóvenes promesas, y aquel Vélez Sarsfield campeón, liderado por el Virrey, que también se basó en futbolistas formados en las divisiones inferiores del club. Aunque el entrenador evitó establecer una comparación directa, reconoció la influencia de Carlos y abrió la posibilidad de seguir impulsando el desarrollo de los jóvenes jugadores. “Quizás es parecido la forma de dirigir de nosotros, que lo tuvimos muchos años a Carlos y nos impactó en nuestro desarrollo como entrenadores. Siempre veremos a quienes tenemos en el plantel”, explicó. En esta línea, el director técnico enfatizó que la prioridad es la proyección interna, antes que invertir en el mercado de fichajes como lo hacen otros clubes. La apuesta por los juveniles se presenta como una vía para mantener la competitividad, preservar la identidad del club y construir un equipo con una visión a largo plazo.

El director técnico también evaluó el desarrollo del partido, considerando que el resultado final se quedó corto en comparación con el desempeño exhibido por su equipo. Vélez Sarsfield dominó la posesión del balón, generó numerosas oportunidades de gol y encontró en los cambios tácticos un impulso para asegurar el triunfo. “Hicimos un muy buen partido. El equipo siempre tuvo la intención de jugar, lo hicimos bien y tuvimos situaciones de gol, pero no pudimos marcar. Definimos mal y no tuvimos suerte. Ellos se acercaron a través de la pelota quieta y se dividía el juego, pero con la entrada de Robertone nos dio mucho más fútbol y mucho más manejo de pelota y controlamos el juego”, analizó.

La victoria llegó en un momento crucial: el Fortín venía de sufrir dos derrotas que habían puesto en duda su posición de liderazgo y necesitaba urgentemente una respuesta. Esta respuesta llegó con una actuación sólida y un mensaje claro del entrenador, que aspira a competir en la parte alta de la tabla con un plantel que, si bien no cuenta con grandes figuras, se distingue por su cohesión colectiva y el espacio que brinda a los jóvenes futbolistas





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