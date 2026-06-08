El DT de la Selección Argentinadefine minutos para Messi y analiza el Once ante Argelia

El entrenador de la Selección Argentina habló en la previa del amistoso contra Islandia y tocó todos los temas a ocho días del debut en el Mundial. Confirmó que Messi jugará minutos, la situación de lesionados como Julián Álvarez y Leandro Paredes, y la competencia en el mediocampo. También expresó su preocupación por el estado físico de varios jugadores y cómo eso afecta la planificación para el primer partido ante Argelia.

El entrenador de la Selección Argentina ofreció una conferencia de prensa previo al último partido amistoso antes del Mundial, encuentro que se disputará contra Islandia .

A solo ocho días del debut en la Copa del Mundo frente a Argelia, el director técnico abordó numerosos temas sobre el estado del equipo, la disponibilidad de los jugadores y la planificación para los próximos compromisos. Entre los puntos más destacados, confirmó que Lionel Messi tendrá minutos en el partido contra Islandia, aunque aún no se definió la cantidad exacta.

Subrayó la importancia del capitán, tanto dentro como fuera del campo, y su papel fundamental en la motivación del grupo. Respecto a la conformación del equipo, indicó que hay abundancia en el lateral derecho, lo que permite distribuir minutos entre los jugadores disponibles. También habló sobre Julián Álvarez, quien se recupera de una molestia en el tobillo, y sobre Leandro Paredes, whose return to the group will take a few more days due to a muscular issue.

La estrategia será repartir minutos para evitar contratiempos y poder analizar con claridad el once titular para el debut ante Argelia, decisión que se tomará después del partido y los entrenamientos. Además, se refirió a la competencia en el mediocampo, donde nombres como De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández y Almada están en consideración, y la posible incorporación de Giuliano, quien aporta características distintas.

Sobre el arquero Emiliano Martínez, explicó que se le practicó una extracción parcial del crecimiento en el dedo, un procedimiento que, de haber formado callo, sería una buena señal. Finalmente, expresó su preocupación por el estado físico de varios jugadores que no están al 100%, lo que genera incertidumbre de cara al primer partido oficial, pero confió en que, tras el encuentro ante Islandia, se pueda llegar en buenas condiciones al debut mundialista





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