El Dr. Juan Carlos Maqueda recibe el premio Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo

El Dr. Juan Carlos Maqueda, exmiembro de la Corte Suprema de la Nación, recibió el premio Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo en una ceremonia que contó con la presencia de destacados miembros de la Academia.

El Dr. Juan Carlos Maqueda recibió el premio Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo. La ceremonia de premiación contó con la presencia de destacados miembros de la Academia, incluyendo al presidente Joaquín Morales Sola.

El Dr. Maqueda, exmiembro de la Corte Suprema de la Nación, fue distinguido por su trayectoria y trabajo en el campo del periodismo. La imagen proyectada durante la ceremonia mostró al Dr. Maqueda participando en la Convención Nacional Constituyente de 1994. La Pluma de Honor 2026 es una distinción que reconoce el compromiso y la dedicación de los periodistas y escritores que han contribuido significativamente al periodismo argentino.

El Dr. Maqueda fue acompañado en la ocasión por sus hermanas, Liliana y Claudia Maqueda, quienes viajaron especialmente para la ceremonia. La Comisión de Fiscalización de la Academia Nacional de Periodismo estuvo representada por la periodista Alicia de Arteaga y otros miembros destacados. La caja que contiene la pluma de plata es un símbolo de la importancia que se le otorga a la labor de los periodistas en la sociedad.

El Dr. José Claudio Escribano felicitó al Dr. Maqueda en la ocasión, destacando su trayectoria y su contribución al periodismo. La ceremonia fue un momento emotivo y significativo para los asistentes, quienes se sintieron orgullosos de reconocer el trabajo y la dedicación del Dr. Maqueda. La Academia Nacional de Periodismo ha sido un referente importante en la promoción y el reconocimiento del periodismo en Argentina.

La distinción del Dr. Maqueda es un ejemplo de la importancia que se le otorga a la labor de los periodistas en la sociedad. La Pluma de Honor 2026 es una distinción que reconoce el compromiso y la dedicación de los periodistas y escritores que han contribuido significativamente al periodismo argentino





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