El doloroso último adiós a Agostina Vega: su mamá asistió al sepelio y regresa al hospital

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, pidió permiso médico para despedir a su hija en un cementerio privado. La ceremonia contó con fuerte custodia policial. La familia exige justicia mientras la investigación avanza.

El doloroso último adiós a Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba , se vivió en un ambiente de profunda tristeza pero también de privacidad y respeto.

Su madre, Melisa Heredia, quien se encontraba internada en un hospital por el shock emocional tras el crimen, pidió permiso a los médicos para asistir al sepelio. Acompañada de personal médico, llegó hasta el cementerio privado de Colonia Tirolesa, donde se realizó la inhumación. Allí, entre lágrimas y abrazos, pudo despedir a su hija junto a su ex pareja, Gabriel Vega, el padre de la víctima.

La ceremonia comenzó pasadas las 11 de la mañana, cuando una camioneta gris clara trasladó el féretro desde la funeraria Juan Caruso hasta el camposanto. El cortejo fue escoltado por unos cinco patrulleros y varias motos policiales, mientras que cada 20 metros un oficial vigilaba el perímetro para garantizar que nadie ajeno ingresara, tal como había ocurrido durante el velatorio.

El velatorio se había dividido en dos turnos para evitar roces entre las familias: de 18 a 3 de la madrugada para la familia paterna y de 4 a 11 para la materna. En total, unas 40 personas entre familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando un vehículo mostró por la ventanilla un pañuelo con el rostro de Agostina, mientras que su abuelo materno, Miguel Heredia, visiblemente afectado, reiteró el pedido de justicia que ha mantenido desde el primer día. La abuela de la menor, por su parte, participó en la marcha de Ni Una Menos en Córdoba y denunció: 'A mi hija nadie la escuchó'.

El caso ha generado conmoción en todo el país y ha puesto en debate la violencia de género y la protección de los menores. La investigación del crimen avanza con varias líneas. Se secuestraron ropa y un colchón de la casa de Carlos Barrelier, el principal sospechoso, y se investiga a la dueña del Ford Ka negro que habría estado involucrado. Agostina había desaparecido el pasado 30 de mayo y su cuerpo fue hallado en un descampado dos días después.

La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica. La familia clama por justicia y pide que no se repita una tragedia similar. En el sepelio, el silencio solo era interrumpido por los sollozos y las oraciones. La comunidad de Córdoba se ha volcado a las calles para exigir que el caso no quede impune.

Mientras tanto, Melisa Heredia, tras despedir a su hija, regresó al hospital para continuar su internación, donde recibe contención psicológica. El padre, Gabriel Vega, agradeció el apoyo de la gente y pidió respeto por el dolor de la familia. La imagen de un pañuelo blanco con la cara de Agostina flameando al viento quedará grabada como símbolo de una lucha que apenas comienza





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