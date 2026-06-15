El dolor de Juli Savioli tras la muerte de Gaspi: 'Te abrazo con el alma'

La influencer compartió un desgarrador mensaje en redes tras la muerte de su expareja, el youtuber Gaspi, en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro que dejó seis fallecidos.

Juli Savioli , expareja del youtuber conocido como Gaspi , compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales tras confirmarse la muerte de su exnovio en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro.

En una publicación realizada la noche del domingo, la joven influencer se mostró visiblemente afectada desde su cama y expresó el profundo dolor que le genera asimilar esta triste noticia. Solo sé que te guardo en mi corazón, escribió, acompañando sus palabras de una foto que mostraba su estado emocional. Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés, agregó, reflejando el cariño que aún siente a pesar de ya no estar juntos.

El accidente que cobró la vida de Gaspi, whose real name was Sebastián Oliver Tree, involucró la colisión de dos helicópteros en el aire sobre la ciudad de Río de Janeiro. Según reportes, el helicóptero en el que viajaban Oliver Tree, Gaspi y dos productores se estrelló contra el suelo, provocando una explosión inmediata.

Las llamas se propagaron rápidamente a varios coches eléctricos que se encontraban estacionados cerca, desencadenando nuevas explosiones y generando una densa columna de humo visible a kilómetros de distancia. En total, seis personas perdieron la vida en este lamentable suceso, incluyendo a los ocupantes de ambas aeronaves. La relación entre Juli Savioli y Gaspi se había hecho pública en 2022, cuando el influencer le propuso ser su novia durante uno de sus shows en vivo.

A partir de ese momento, la pareja se mostró muy unida en las redes sociales, compartiendo constantemente momentos de su vida cotidiana. Sin embargo, con el paso del tiempo, decidieron separarse, aunque siempre manteniendo un vínculo de respeto y aprecio. La noticia del accidente y la confirmación de la muerte de Gaspi generaron una ola de consternación entre sus seguidores y amigos, quienes rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y condolencias.

Minutos antes de que se confirmara oficialmente la identidad de las víctimas, Juli ya había expresado su angustia en un post anterior, pidiendo a sus seguidores que dejaran de enviar mensajes debido a la sobrecarga informativa y emocional que estaba experimentando. El trágico suceso ha puesto sobre la mesa la seguridad de las operaciones aéreas en zonas urbanas y la regulación de vuelos turísticos en ciudades con alta densidad de tráfico.

Las autoridades brasileñas han iniciado una investigación para determinar las causas exactas de la colisión, que involucró dos helicópteros en un espacio aéreo que, según testigos, presentaba condiciones meteorológicas adversas. Mientras tanto, la comunidad de creadores de contenido y seguidores de Gaspi y Oliver Tree llora la pérdida de estos jóvenes talentos, recordando su creatividad y el impacto positivo que tuvieron en la cultura digital.

El mensaje de Juli Savioli resume el sentimiento de muchos: un abrazo alma, un adiós doloroso pero lleno de recuerdos imborrables





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juli Savioli Gaspi Accidente Helicóptero Río De Janeiro Youtuber

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragedia en Brasil: Gaspi muere en choque de helicópteros en Río de JaneiroEl influencer argentino de 23 años, conocido como Gaspi, falleció junto al realizador Lucas Vignale tras la colisión de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro. Horas antes, fue visto en un streaming con la influencer Emet, mostrándose de buen humor.

Read more »

Muerte del youtuber Gaspi en accidente de helicópteros en Río de JaneiroEl youtuber argentino Gaspi, de 23 años, falleció en el choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro junto a otras cinco personas, entre ellas el también argentino Lucas Vignale. Ambos trabajaban en una serie de entrevistas a personajes singulares.

Read more »

Juli Savioli se desespera por confirmar noticia sobre su expareja GaspiLa humorista argentina Juli Savioli expresó su preocupación en redes sociales al circular información no confirmada sobre su exnovio Gaspi. Tras la confirmación de la noticia, dejó de publicar. La relación, muy seguida por fans, se hizo pública tras una propuesta en un show y se vio amplificada por versiones en redes, generando exposición mediática.

Read more »

El trágico final de Gaspi: las premoniciones en su cortometraje "La vuelta de Gaspi"El youtuber Gaspi falleció en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. Su último trabajo, un cortometraje, contiene detalles que sus seguidores interpretan como premoniciones de su muerte, incluyendo fechas y referencias literarias que han viralizado en redes.

Read more »