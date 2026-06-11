El ídolo de la infancia y la amistad que perduró hasta la muerte

La devoción de miles de personas por un ídolo popular y la amistad que perduró hasta la muerte entre dos personas son los temas centrales de este artículo.

de la que se tenga memoria en los últimos años. Cientos de miles de personas esperaron pacientes en los alrededores del Polideportivo José María Gatica, en Villa Domínico, partido de Avellaneda, desde el domingo hasta la madrugada del lunes,, en una especie de devoción pocas veces vista.

Darío AlvarengaLeé también:comenzaba a ganar espacio en los medios de comunicación Darío estaba trabajando, y"Estaba trabajando y mi compañera, que tiene una forma especial de ser y sabe que soy muy fanático,. Pero al final me terminé enterando y me super golpeó, me movilizó mucho, me acerqué a un profesor de música para compartir la noticia con él y lo dejé sin reflejos", comenta.

Sin embargo, el dolor por la pérdida del ídolo popular tenía en Darío un sentido especial, ya que venía cargado con el eco de otra ausencia: la de, ese que vivía a la vuelta de su casa, que le había contagiado la pasión por Los Redondos y con el que había compartido varios recitales, noches y días enteros escuchándolos. Daniel era diez años mayor, y allá por los 90, llamaba la atención de todos en el barrio.

"Trabajaba en una oficina y caminaba las calles de tierra con el pelo largo, rubio, ojos celestes y un traje impecable. Después dejó ese empleo de oficina y pasó a trabajar en la herrería con su padre.





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