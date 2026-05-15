El ídolo de Boca destaca el presente del joven arquero de River y su personalidad

El histórico arquero de Boca, Roberto Abbondanzieri, destacó el presente del joven arquero de River, Santiago Beltrán, y lo comparó con los inicios de Oscar Ustari. También hizo foco en la personalidad que mostró el guardameta durante el duelo frente a Gimnasia.

El ídolo y campeón del mundo con Boca destacó el nivel del joven arquero de River , lo comparó con los inicios de Oscar Ustari y remarcó su personalidad, aún con la presencia de Franco Armani .

Roberto Abbondanzieri, multicampeón e ídolo de Boca destacó el presente del juvenil que aprovechó la lesión de Franco Armani para adueñarse del arco millonario. River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula de 100 millones de euros A la hora de referirse a presente de Beltrán, el histórico arquero del Xeneize lo elogió y comparó con los inicios de otro referente del puesto.

‘u aparición es como la de (Oscar) Ustari. Su aparición fue algo muy novedoso en Independiente, pero él tiene una madurez y una tranquilidad que me sorprende. Claro, los elogios del Pato no son para nada desmedidos. Es que, desde que le tocó ingresar en el equipo titular,, al punto tal de haberse convertido en una de las figuras del conjunto de Núñez, con intervenciones que salvaron al equipo en distintos encuentros clave.

Así, tampoco sorprende que el MillonarioEl ex-Boca también hizo foco en la personalidad que mostró el guardameta durante el duelo frente a Gimnasia, en el que Armani estuvo en el banco de suplentes. La situación no pareció afectarlo y mantuvo la calma durante todo el partido.

Ayer estaba mirando el partido y veía a Armani, campeón del mundo, en el banco con esa cara de que uno siempre quiere estar jugando y dije: ‘Las palabras del ídolo boquense reflejan el impacto que generó el joven arquero en el fútbol argentino. Su rendimiento no solo despertó entusiasmo entre los hinchas riverplatenses y le valió una nominación al Balón de Oro’





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