El diputado Ritondo cuestiona al Presidente por leyes y habla sobre las elecciones de 2027

El diputado Ritondo cuestionó al Presidente por adjudicarle al partido amarillo leyes que no se sancionaron en la época de Macri. También habló sobre la interna libertaria y las posibilidades de que Pro se mida en las urnas durante las presidenciales de 2027.

El diputado Ritondo cuestionó al Presidente por adjudicarle al partido amarillo leyes que no se sancionaron en la época de Macri. Se refirió al desgaste que sufre el Gobierno por el caso Adorni y habló sobre las elecciones de 2027.

También habló sobre la interna libertaria que protagonizan la secretaria presidencial y otros miembros del partido. En cuanto a las posibilidades de que Pro se mida en las urnas durante las presidenciales de 2027, el legislador indicó que falta mucho tiempo y que en las provincias seguramente tendremos candidatos.

Finalmente, al ser consultado sobre el hipotético surgimiento de un candidato a jefe de Gobierno porteño desde la médula libertaria, a Ritondo no le tembló el pulso y dijo que de ninguna manera aceptaría ese cargo





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ritondo Presidente Leyes Elecciones 2027 Partido Amarillo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Belgrano Cargas, AySA y el Correo: el Gobierno busca avanzar con privatizaciones antes de 2027La Casa Rosada quiere que empresas y concesiones lleguen al año electoral en manos de privados. Trenes Argentinos quedará afuera del calendario más inmediato.

Read more »

Vencimientos de deuda y acceso al financiamiento externo en Argentina hasta 2027El Tesoro argentino enfrenta vencimientos de capital por u$s 8100 millones con bonistas privados y cerca de u$s 4400 millones con el FMI, con obligaciones totales del sector público estimadas en u$s 25.000 millones para 2027. El análisis aborda la renovación de deuda en pesos, la acumulación de reservas, el riesgo político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y la sensibilidad de los bonos a señales de estrés financiero. El FMI proyecta un regreso gradual al mercado internacional con emisiones de hasta u$s 12.000 millones anuales hacia finales de la década, while se discute el potencial de apreciación de los bonos largos si se logran tasas bajas y se reduce el riesgo país, o el riesgo de refinanciación si persisten las dificultades de acceso.

Read more »

DÓLAR 2027, ¿habrá volatilidad?: el Gurú del Blue compartió su proyección sobre la divisaEl especialista financiero analizó el panorama económico de cara al año próximo y reveló las claves a tener en cuenta para el futuro del tipo de cambio.

Read more »

Cuál es la estrategia de Milei y Caputo para conseguir financiamiento hasta fines del 2027Pese al reciente giro de fondos externos, el rumbo económico sigue planteando incertidumbre por las tensiones con los organismos internacionales

Read more »