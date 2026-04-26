El Dilema del Ahorrista: UVA vs. Plazo Fijo Tradicional en un Contexto de Inflación

La caída de las tasas de interés en los plazos fijos tradicionales frente a una inflación persistente está impulsando a los ahorristas a considerar los plazos fijos UVA como una alternativa para proteger su poder adquisitivo. Analizamos cuál de estos instrumentos ofrece mejores perspectivas para los próximos meses y su comparación con el dólar.

El panorama para los ahorristas se presenta desafiante. La disminución de las tasas de interés en los plazos fijos tradicionales, combinada con una inflación persistente, está poniendo en riesgo el objetivo de obtener ganancias reales.

En este contexto, los plazos fijos UVA, que se ajustan según la inflación, están ganando popularidad. La pregunta clave es cuál de estos instrumentos ofrecerá mejores rendimientos en los próximos meses y cómo se comparan con el dólar. Los datos recientes del INDEC muestran una inflación de 3,4% en marzo, continuando una tendencia cercana al 3% mensual.

Esto resulta en tasas nominales anuales (TNA) negativas en términos reales para los plazos fijos tradicionales, con algunas entidades bancarias ofreciendo tasas tan bajas como 15% TNA. El Banco Nación, por ejemplo, ofrece 19% TNA para plazos de 30 días, lo que equivale a una renta mensual de 1,56%, significativamente menor que la inflación y el rendimiento del plazo fijo UVA.

El plazo fijo UVA, que ajusta su rendimiento por inflación, se ha convertido en una alternativa atractiva para preservar el poder adquisitivo. Sin embargo, requiere una inmovilización mínima de 90 días, lo que puede ser un inconveniente en un entorno económico y político volátil. Aunque existe la opción de cancelación anticipada después de 30 días, implica una penalización considerable, con una tasa cercana al 10% TNA.

En febrero, los plazos fijos UVA experimentaron un aumento del 18,7% en las colocaciones, alcanzando los $375.000 millones. Expertos como Andrés Méndez de AMF Economía señalan que los inversores priorizan mantener el poder adquisitivo y, en segundo lugar, la evolución del dólar. En este sentido, el plazo fijo UVA podría seguir siendo rentable hasta avanzado el próximo semestre, mientras que los plazos fijos tradicionales podrían ser superados por el dólar.

A pesar de la volatilidad, tanto los plazos fijos tradicionales como los UVA han superado al dólar en lo que va de 2026, con una caída acumulada del 4,1%. Ante un escenario de inflación superior a las expectativas del mercado, estabilidad del dólar y tasas de interés en pesos a la baja, el plazo fijo UVA se perfila como la mejor opción para los próximos meses.

Las proyecciones del Banco Central, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), indican una inflación de 2,6% para abril y 2,3% para mayo. Estas estimaciones sugieren que la inflación continuará superando las tasas de interés de los plazos fijos tradicionales en el corto plazo.

Se espera que el plazo fijo UVA supere al tradicional de abril a julio, con rendimientos mensuales estimados del 3,08% frente al 2,09% en abril, 3% frente al 2,03% en mayo, y 2,45% frente al 2,01% en junio. En julio, se prevé un rendimiento más equilibrado, con el UVA ofreciendo 2,15% y el tradicional 2,0%. El REM anticipa una inflación de 1,98% y un aumento del dólar superior al 1,5% para julio.

En resumen, la elección entre un plazo fijo UVA y uno tradicional dependerá de la tolerancia al riesgo y la necesidad de liquidez del ahorrista





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