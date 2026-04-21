El difícil momento de Camilota: Accidente de salud y dudas sobre su futuro en la televisión

Camilota sufrió una dolorosa caída que la llevó a la guardia hospitalaria en medio de una profunda crisis emocional y dudas sobre su continuidad en el programa Cuestión de Peso.

El pasado fin de semana se convirtió en una auténtica pesadilla para Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota , quien atraviesa una etapa sumamente compleja en lo personal y lo físico. Todo comenzó durante la madrugada, cuando sufrió un accidente doméstico mientras se dirigía al baño.

Según relató la protagonista, una caída inesperada le provocó una lesión importante en la rodilla, la cual le generó un dolor tan intenso e incapacitante que le impidió retomar sus actividades normales durante varias horas. Ante la persistencia de las molestias, que se tornaron insoportables, Camila no tuvo más alternativa que solicitar asistencia inmediata y fue trasladada de urgencia al Hospital Paroissien, ubicado en el partido de La Matanza. Desde el centro médico, compartió una imagen que conmovió a sus seguidores, donde se la observa sentada en una silla de ruedas a la espera de ser atendida por los especialistas de guardia. Este episodio llega en un momento de gran vulnerabilidad emocional, especialmente tras los recientes cambios en la dinámica familiar relacionados con su hermano, el ex Gran Hermano Thiago Medina, cuya situación personal ha impactado profundamente en el entorno de la joven. El percance físico ha puesto en duda su continuidad en el programa Cuestión de Peso, emitido por la pantalla de eltrece. Horas previas al accidente, la propia Camila había manifestado sus dudas respecto a su permanencia en el ciclo televisivo, priorizando su estado de salud por encima de cualquier otro compromiso profesional. Con una mezcla de resignación y angustia, declaró ante las cámaras que su prioridad absoluta es recuperarse, sugiriendo que, si su condición física no le permite cumplir con las exigencias del programa, se vería obligada a dar un paso al costado. Esta incertidumbre se suma a la carga emocional que arrastra hace semanas, cuando expresó entre lágrimas su dolor por haber recuperado peso y las dificultades que enfrenta para mantener un estilo de vida saludable frente a las distracciones de su vida cotidiana y las crisis familiares que le han impedido concentrarse en su tratamiento de manera constante. Durante su reciente participación en el programa, Camila se mostró devastada al reconocer que se sintió desbordada y confesó sentirse muy mal consigo misma por haber descuidado los avances que había logrado anteriormente. Sus declaraciones reflejaron un profundo malestar interno, llegando a utilizar términos muy duros sobre su propia imagen que evidencian la fragilidad de su autoestima en este proceso de cambio. Ante este escenario, el especialista Sergio Verón intervino para brindarle contención, explicándole que las recaídas en el tratamiento de la obesidad no deben considerarse un fracaso personal, sino una lucha constante contra la propia biología. Verón le recordó que su cuerpo intentará constantemente retornar a antiguos hábitos, lo cual requiere una batalla diaria, psicológica y física, para mantener el rumbo deseado. El equipo médico y sus seguidores permanecen expectantes ante cualquier novedad sobre su salud, esperando que este episodio sea solo un obstáculo superable en su largo camino hacia el bienestar integral





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