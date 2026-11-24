Un diario de Jorge Bergoglio descubierto por Fernández expone 86 páginas escritas antes de 2013 y 55 posteriores, mostrando sus temores espirituales y tensiones internas en el pontificado.

Un ejemplar original de cuero negro perteneciente a Jorge Bergoglio se ha revelado como el testimonio íntimo de su vida espiritual antes y durante su pontificado. El documento, descubierto y compilado con el permiso del Papa Francisco por el cardenal Mario A. Fernández, contiene 86 páginas escritas antes de su elección en 2013 y solo 55 páginas adicionales redactadas después de asumir el liderazgo de la Iglesia Católica Romana. Este material ofrece una ventana rara hacia la disciplina y las reflexiones personales del pontífice fallecido.

Discreción en las anotaciones personales

El cardenal Fernández aclara que los lectores no encontrarán información sobre decisiones controversiales o cotilleos sobre su séquito de colaboradores en estas páginas. Los asuntos más confidenciales están escritos en clave, utilizando símbolos que los investigadores y el público general no pueden ni deben descifrar. Esta decisión de ocultar detalles críticos mantiene la privacidad necesaria para la confesionalidad interna de la Santa Sede y protege la integridad de las conversaciones espirituales del papa.

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Reflexiones sobre bajeza humana y sanación

Las notas revelan una sincera autoacusación, con entradas donde el papa reconocía su propia fragilidad. Una anotación específica del 18 de abril de 2010 muestra la frase: "El Señor me permitió ver la magnitud de mi bajeza". Fernández interpreta estas confesiones como un mecanismo que tuvo un efecto sanador, pacífico y liberador en el corazón del pontífice, permitiéndole no juzgar a los demás mientras enfrentaba sus propias limitaciones y sentimientos humanos.

Disciplina ante la vejez y tentaciones

Francisco, quien tenía 76 años al ser elegido, estaba decidido a aprovechar al máximo su mandato, sospechando que su tiempo sería limitado. Una entrada del 31 de julio de 2011 registra un encuentro donde alguien le dijo tres veces que era un viejo, una verdad que el papa decidió soportar con humildad. Sus reflexiones finales, escritas el 18 de agosto de 2024, ocho meses antes de su muerte, mencionan momentos donde sintió la presencia del diablo y rezó a la Virgen para no ceder ante esas tentaciones espirituales.

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Crisis de gobierno y presiones internas

El diario también expone una crisis profunda experimentada por el pontífice entre 2021 y 2022, detallada en una nota del 30 de diciembre de 2022. Esta etapa se caracterizó por problemas de gobernanza, presión en las decisiones administrativas y tentaciones relacionadas con el poder. Fernández indica que Francisco dejó claro que solo estaría dispuesto a llegar hasta cierto punto en estas luchas internas, marcando un límite ético ante las presiones institucionales.

Posición teológica sobre el mal espiritual

Estas luchas internas concuerdan con el mensaje público transmitido durante su papado, especialmente en la exhortación apostólica de 2018 "Alégrense y regocíjense". En ese documento, Francisco advirtió contra la tendencia moderna de confundir la epilepsia o trastornos psicológicos con la posesión demoníaca. Sin embargo, enfatizó que los fieles no debían concluir que el diablo no existe o no actúa, manteniendo una postura firme sobre la realidad del mal espiritual en la teología católica.