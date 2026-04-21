El diagnóstico de Santángelo: entre el estancamiento prolongado y la fragilidad cambiaria

Rodolfo Santángelo analiza la economía argentina, advirtiendo sobre el estancamiento, el atraso cambiario y la necesidad de mantener el control de cambios mientras se busca un plan de estabilización integral para bajar la inflación.

El reconocido economista Rodolfo Santángelo ha presentado un análisis profundo sobre la actual coyuntura económica argentina, describiendo un panorama caracterizado por una dualidad compleja: la ausencia de un colapso inminente, pero al mismo tiempo, la persistencia de un estancamiento prolongado que afecta profundamente el tejido productivo y social.

Según el especialista, el vaso medio lleno de esta administración reside en que, a diferencia de los últimos tres mandatos presidenciales, el tercer año no ha desembocado en una crisis abierta, gracias a la consolidación de dos pilares fundamentales: el superávit fiscal y el comercial, los cuales actúan como salvaguardas ante un posible desmoronamiento macroeconómico. No obstante, al profundizar en la paridad cambiaria, Santángelo manifestó una preocupación latente. A su juicio, el tipo de cambio se percibe como demasiado bajo al compararlo con series históricas, advirtiendo que los valores actuales podrían asemejarse peligrosamente a periodos de alta vulnerabilidad cambiaria vividos en el pasado reciente. Si bien reconoce que es el mercado quien determina la cotización y que, por tanto, se debe respetar esa señal, cuestionó la distorsión de precios relativos que hace que ciudades como Madrid resulten más económicas que Buenos Aires para el turista argentino. Para el economista, la demanda de divisas por parte de los ahorristas e individuos constituye el flanco más débil del actual esquema del Banco Central, ya que el dólar, al sentirse barato, fomenta una fuga de reservas a través del turismo y el atesoramiento en lugar de canalizarse hacia la inversión productiva. En cuanto a la política cambiaria, Santángelo se autodefinió como liberal, pero fue tajante al criticar la idea de una apertura inmediata del cepo. Argumentó que el equipo económico cometió un error de diagnóstico al pensar que un tipo de cambio en descenso inhibiría la compra de dólares, cuando en la práctica ocurre exactamente lo contrario: los agentes adquieren más divisas porque las perciben económicas. Por esta razón, sentenció que el Gobierno debería mantener las restricciones sobre las operaciones corporativas hasta que las condiciones macroeconómicas, tales como un riesgo país reducido y una demanda de dinero robusta, permitan una liberación sin riesgos de devaluación abrupta. Desde su perspectiva, es preferible un mercado controlado que uno totalmente libre pero fuera de control bajo las actuales circunstancias. Finalmente, respecto a la inflación, el economista lanzó una advertencia sobre el amesetamiento del costo de vida. Aunque valoró los esfuerzos por evitar una espiralización, señaló que el hecho de mantenerse estancado en rangos mensuales del 2 al 3 por ciento durante un periodo prolongado de 18 meses resulta preocupante. Reclamó la necesidad urgente de un plan de estabilización integral que logre llevar la inflación al 1 por ciento mensual, permitiendo así una recuperación genuina del poder adquisitivo de los salarios. En última instancia, Santángelo proyectó un futuro a corto plazo marcado por un escenario gris y mediocre, donde la economía apenas mostrará señales tímidas de recuperación, dejando a la población en una fase de transición donde el costo del ajuste ya ha sido pagado, pero los beneficios tangibles para el trabajador aún están lejos de materializarse





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