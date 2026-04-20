El despegue triunfal de la postemporada: Wembanyama y los favoritos marcan el inicio de los Playoffs de la NBA

El inicio de los Playoffs de la NBA dejó grandes emociones: el debut histórico de Wembanyama con los Spurs, la contundencia del vigente campeón Oklahoma City Thunder y el poderío ofensivo de los Boston Celtics en sus respectivas series.

La postemporada de la NBA ha comenzado con una intensidad arrolladora, marcando el inicio de una serie de duelos que definen el destino de las franquicias más importantes del baloncesto norteamericano. En un despliegue histórico, el pívot francés Victor Wembanyama se robó todos los reflectores al registrar 35 unidades en su debut en la fase final con los San Antonio Spurs .

Este hito no solo rompió récords para un jugador de la organización en sus primeros pasos por Playoffs, sino que consolidó la narrativa de un año redondo para el joven fenómeno, quien previamente había sido nombrado finalista para los galardones de MVP y Defensor del Año. Tras siete años de ausencia y un largo proceso de reconstrucción, los Spurs volvieron a la élite dominando a los Portland Trail Blazers, a pesar de un breve susto en el tercer periodo. El éxito fue colectivo, con apoyos fundamentales de De'Aaron Fox, Stephon Castle y Devin Vassell, quienes ayudaron a neutralizar los esfuerzos de Deni Avdija y Scoot Henderson, preparando el terreno para el segundo choque de la serie. Por otro lado, la jerarquía de los favoritos también se hizo sentir en otras canchas de la liga. El vigente campeón, Oklahoma City Thunder, exhibió su superioridad al vapulear 119 a 84 a los Phoenix Suns. Bajo la guía de su estrella Shai Gilgeous-Alexander, quien sumó 25 puntos, los Thunder dejaron claro por qué ostentan el mejor récord de la temporada regular, dominando el marcador desde el descanso inicial. Mientras tanto, en la Conferencia Este, los Boston Celtics protagonizaron una exhibición de poder ofensivo contra los Philadelphia 76ers. Jayson Tatum y Jaylen Brown combinaron 51 puntos, aprovechando las carencias defensivas de su rival para establecer una diferencia histórica en el primer partido de una serie de postemporada. Boston reafirmó su dominio sobre los Sixers, una rivalidad clásica en la que han prevalecido durante décadas, demostrando que este equipo está listo para luchar por el anillo con una rotación profunda y talentosa. La jornada también nos dejó sorpresas significativas y actuaciones individuales memorables que redefinen las expectativas de los aficionados. El Orlando Magic, que ingresó a los Playoffs tras sortear el Play-in, logró un triunfo contundente sobre los Detroit Pistons por 112 a 101. Paolo Banchero y Franz Wagner fueron los arquitectos de esta victoria, superando la exhibición monumental de 39 puntos por parte de Cade Cunningham. Estos resultados iniciales no solo calientan el ambiente para los segundos juegos de cada serie, sino que también ponen de manifiesto la paridad competitiva que define a esta edición del torneo. Con el calendario avanzando, las miradas ya se dirigen hacia los próximos enfrentamientos, incluyendo el duelo entre los New York Knicks y los Atlanta Hawks, mientras los expertos siguen analizando el panorama post-LeBron y el inesperado vacío que deja la ausencia de figuras como Stephen Curry. La postemporada apenas comienza y cada posesión cuenta en la ruta hacia el campeonato





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