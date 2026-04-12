El Desafío Económico: De la Estabilidad a la Mejora del Bienestar

El artículo analiza la transición de la estabilización económica en Argentina a la mejora del bienestar social, destacando la importancia de traducir los indicadores macroeconómicos positivos en una mejora real del ingreso, el consumo y la actividad económica en la vida cotidiana. Se examinan los desafíos clave como el acceso al crédito, la evolución del salario real y la estructura de costos, subrayando la necesidad de políticas que impulsen la microeconomía y el desarrollo sostenible.

La estabilización económica ha mostrado resultados notables en las principales variables macroeconómicas. La inflación ha disminuido, el superávit fiscal se ha mantenido y la actividad económica en algunos sectores ha retomado la senda de la recuperación y el crecimiento. Sin embargo, la verdadera prueba reside ahora en la capacidad de traducir estas mejoras, que hasta ahora se observan principalmente en indicadores, en una mejora palpable en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El año 2024 estuvo marcado por medidas de shock, con el objetivo de corregir rápidamente y con seriedad los desequilibrios existentes. Se priorizó la reducción de la inflación, el ordenamiento de las finanzas públicas y la reconstrucción de la credibilidad, tras años de inestabilidad. Este proceso, aunque difícil y desigual, fue fundamental e inevitable. En 2025, comenzaron a vislumbrarse los primeros resultados tangibles: la economía dejó atrás el estancamiento, la inflación inició un descenso y el ancla fiscal comenzó a estabilizar las expectativas. El debate de 2026 ya no se centra en si el programa estabiliza, sino en cómo convertir esa estabilidad en una mejora efectiva de los ingresos, el consumo y la actividad en la economía real. Una economía puede mostrar mejoras en los agregados macroeconómicos, pero si esto no se traduce en una mejora del poder adquisitivo y del bienestar social, la percepción ciudadana del rumbo económico seguirá siendo negativa. El consumo masivo aún no se ha recuperado con fuerza, los salarios reales sufrieron una caída significativa debido al pico inflacionario de 2023, y la recuperación del mercado interno es, por ahora, limitada. Estas señales no contradicen la estabilización, pero sí delimitan claramente los retos de esta nueva etapa. La lógica es clara, pero exigente: sin estabilidad macroeconómica no hay base para el crecimiento; sin crecimiento no hay mejora del poder adquisitivo; sin mejora del poder adquisitivo no hay consumo sostenido; y sin consumo, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que son las principales generadoras de empleo privado, no tienen incentivos para invertir ni contratar personal. Este círculo virtuoso es posible, pero no se activa automáticamente. Por lo tanto, si 2024 fue el año de la macroeconomía, 2026 debe ser el año de la microeconomía, donde las condiciones creadas se traduzcan en decisiones concretas y beneficios reales para la economía. El crédito juega un papel fundamental en este proceso. La desaceleración de la inflación ha abierto una ventana de oportunidad que Argentina no había tenido en mucho tiempo. Esto permite la posibilidad de bajar las tasas de interés y establecer líneas de crédito para las PyMEs y la inversión, impulsando el crecimiento. También es relevante para los consumidores, aunque existen debates sobre qué tipo de bienes y servicios deberían ser financiados. El contexto externo actual genera tensiones en el camino de la inflación. El nivel de endeudamiento de algunos sectores condiciona la capacidad de que la reducción de las tasas de interés impulse el movimiento económico. Las opiniones están divididas sobre si la disminución de las tasas se destinará a inversión, consumo o a mejorar las condiciones de la deuda existente. El desafío radica en que el crédito, una vez disponible, llegue a quienes realmente lo necesitan, y no se restrinja a aquellos que ya tienen acceso a recursos. Debe funcionar como un puente efectivo entre la estabilización y la reactivación económica. El otro pilar fundamental es el salario real. Aquí es donde se define si la estabilización se traduce en bienestar o si se queda solo en una mejora estadística. La desaceleración de la inflación crea las condiciones para que los ingresos superen los precios, aunque sea gradualmente. Este proceso no es automático ni está garantizado. La reducción de la inflación es, en la práctica, la principal política para mejorar los ingresos. Por lo tanto, es crucial consolidar la desaceleración inflacionaria, incluso frente a un escenario externo adverso. Un tercer factor, menos visible pero igual de determinante, es la estructura de costos. Argentina opera con un sistema impositivo que encarece cada eslabón de la cadena productiva. Ingresos Brutos, tasas municipales y otros impuestos se acumulan y se trasladan a los precios. En este contexto, el consumo no solo depende del salario o el crédito, sino también de cuánto cuesta producir y vender. Reducir esta carga impositiva no es solo una demanda del sector privado, sino una condición necesaria para que los precios bajen de manera sostenida en términos reales. La macroeconomía ya no es el principal problema, pero aún no es la solución completa. Argentina hoy cuenta con un punto de partida más sólido y cierta previsibilidad, algo que no tenía hace mucho tiempo. Sin embargo, esto por sí solo no garantiza resultados positivos. Lo que definirá esta etapa es la capacidad de interpretar correctamente el momento actual. El momento ya no demanda más ajustes macroeconómicos, sino una profundización en la economía real. Consolidar el rumbo no implica repetir las mismas medidas que sirvieron para estabilizar, sino comprender que la siguiente fase requiere otro tipo de decisiones, decisiones que busquen que la mejora se convierta en una experiencia palpable y generalizada





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