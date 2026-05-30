El desafío de Riquelme: encontrar un DT que dure en Boca

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, debe buscar un nuevo entrenador tras la eliminación en la Libertadores, enfrentándose a la constante rotación de técnicos en el club.

El presidente de Boca Juniors , Juan Román Riquelme , enfrenta un nuevo y complejo desafío en su gestión: encontrar un director técnico que logre consolidarse y perdurar en el cargo, algo que ha resultado ser una tarea difícil desde que asumió la vicepresidencia y luego la presidencia del club.

La reciente eliminación de la Copa Libertadores en la fase de grupos ha precipitado la salida de Hugo Ibarra, cuyo contrato vencía el 30 de junio, pero que ya se da por seguro que no continuará. Esta situación reactiva la vieja discusión sobre la inestabilidad en el banco de suplentes de Boca, un fenómeno que se ha repetido de manera recurrente en los últimos años y que parece convertirse en un patrón bajo la conducción de Riquelme.

La historia reciente muestra que, desde que Román regresó al club como dirigente, la rotación de entrenadores ha sido constante. El técnico que más tiempo estuvo al mando fue Alfredo Berti, aunque su ciclo también fue relativamente breve. La presión por resultados inmediatos, el estilo de juego exigido por la hinchada y las expectativas de los hinchas suelen marcar el rumbo de cada procesos.

Ahora, con la mirada puesta en el futuro, Riquelme deberá demostrar capacidad de planificación y seleccionar a un entrenador con un proyecto a largo plazo, algo que aún no ha logrado concretar. La búsqueda ya ha comenzado, pero el margen de tiempo es acotado: se aspira a que el nuevo DT esté presentado para el 18 de junio, cuando el plantel retorne a los entrenamientos en el predio de Boca. Mientras tanto, el fútbol continúa.

En otro ámbito, el equipo de básquetbol de Boca se mantiene con vida en la Liga Nacional tras una victoria crucial sobre Quimsa en la Bombonerita, asegurando su lugar en las semifinales. Este éxito en otra disciplina contrasta con la dinámica del fútbol, pero igualmente alimenta el orgullo de la institución. En los pasillos del club, se manejan varios nombres como posibles candidatos, aunque por ahora son solo especulaciones.

El reto para Riquelme es mayúsculo: romper el ciclo de inestabilidad y construir un proyecto deportivo sólido que devuelva a Boca a la élite continental, sin caer en la premura que ha caracterizado sus decisiones previas. La mirada de todo el mundo futbolero argentino estará atenta a los movimientos que se produzcan en las próximas semanas





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