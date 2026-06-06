El deporte que más alarga la vida, según la ciencia

La práctica de deportes de raqueta, como el tenis, puede sumar hasta 9,7 años más de vida en comparación con otros deportes. El tenis, en particular, se destaca por su demanda cognitiva alta, que mantiene el cerebro joven y fomenta la integración social.

La actividad física es fundamental para una vida saludable , pero ¿cuál es el deporte que más alarga la vida? Según un estudio de la Universidad de Copenhague publicado en el Mayo Clinic Proceedings, los deportes de raqueta pueden sumar hasta 9,7 años más de vida en comparación con otros deportes como el bádminton, el fútbol o el running.

El tenis, en particular, se destaca por su demanda cognitiva alta, que exige anticipación, reacción rápida, coordinación vista-mano y toma de decisiones constantes, lo que mantiene el cerebro joven. Además, el tenis y el pádel requieren de un contrincante con el que retarse, lo que fomenta la integración social y puede influir en la esperanza de vida.

Aunque el factor socioeconómico también puede jugar un papel importante en la esperanza de vida, la práctica de cualquier actividad física en equipo es beneficiosa para aumentar la duración de la vida saludable





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