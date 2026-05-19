El delantero uruguayo Sebastián Soria podría superar la marca histórica de Roger Milla en el Mundial 2026

El delantero brasileño Sebastián Soria, que representa al seleccionado de Medio Oriente con 42 años, podría superar la marca actual de Roger Milla en cuanto a edad para jugar en el Mundial 2026. Soria, un futbolista uruguayo de 42 años, se encuentra en la lista preliminar de Qatar y, si lo convoca Julen Lopetegui, el actual entrenador del seleccionado qatarí, podría marcar su debut en la Copa del Mundo.

Sebastián Soria, que representa al seleccionado de Medio Oriente con 42 años, podría superar la marca actual de Roger Milla en cuanto a edad para jugar en el Mundial 2026.

Soria, un delantero uruguayo de 42 años, se encuentra en la lista preliminar de Qatar y, si es llamado, podría marcar su debut en la Copa del Mundo. La marca que intentará superar es la registrada por Roger Milla, quién disputó el Mundial de Estados Unidos 1994 a los 42 años y, aún, el registro absoluto continúa en manos del arquero egipcio Essam El Hadary, quien jugó Rusia 2018 a los 45 años y 161 días





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