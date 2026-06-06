El defensor central de la selección argentina se perderá el Mundial 2026 debido a su baja. Ahora, se abre una ventana para que se puedan seleccionar nuevos jugadores para ocupar su lugar en la lista.

El defensor quedó desafectado de la selección argentina y se perderá el Mundial 2026 ; quiénes son los principales apuntados para ocupar su lugar en la lista.

Según informó la propia cuenta de X de la selección argentina, y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. De esta manera, el jugador de Olympique de Marsella se perderá la oportunidad de jugar en el Mundial 2026. Tras semanas de expectativa, Scaloni convocó a 26 de los 55 futbolistas preseleccionados, por lo que quedó poder representar a Argentina en el Mundial 2026.

Ahora, con la baja del defensor central, se abre nuevamente una ventana para que se puedan seleccionar nuevos jugadores. Por este motivo, el equipo quedaría descompensado si opta por un volante o delantero. A continuación, las opciones: las lesiones que sufrieron Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, ya que su ausencia entre los 26 fue una de las principales críticas para el cuerpo técnico de la selección.

Este aspecto también tiene su lógica porque Nicolás Tagliafico tiene mucha responsabilidad de cara a la Copa del Mundo, donde es uno de los principales jugadores de la selección argentina. A pesar de esto, hay varios jugadores que podrían ocupar el lugar del defensor central. Entre ellos se encuentran: Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, quienes son algunos de los principales apuntados para ocupar el lugar del defensor central en la lista de la selección argentina.

Por otro lado, también se encuentra el caso de Nehuén Pérez, quien es un jugador muy prometedor y podría ser una buena opción para ocupar el lugar del defensor central en la lista de la selección argentina. En resumen, hay varios jugadores que podrían ocupar el lugar del defensor central en la lista de la selección argentina, y es importante que el cuerpo técnico de la selección argentina tome la decisión correcta para que el equipo esté en la mejor condición posible para jugar en el Mundial 2026





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