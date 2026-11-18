Análisis histórico sobre el decreto del 8 de julio de 1893 que eliminó la estrofa del Himno Nacional por ofender a España, un verso que luego inspiró a Osvaldo Soriano.

El 8 de julio de 1893, el gobierno liderado por el presidente Luis Sáenz Peña emitió una resolución drástica que modificó la letra oficial del Himno Nacional Argentino. Esta decisión buscaba normalizar las relaciones diplomáticas con el Reino de España, cuyos funcionarios tenían prohibido asistir a actos donde se interpretara la versión completa del himno. La medida respondió a las quejas directas de la diplomacia española, quienes se retiraban si se cantaba la estrofa que mencionaba a un león rendido.

El origen del conflicto diplomático con España

El texto original de lo que en 1813 se cantó en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson como Marcha Patriótica, escrito por Vicente López y Planes, contenía pasajes que irritaban a la Corona española. Aunque España había reconocido la independencia argentina en 1860, aún se sentía ofendida por los versos que glorificaban la victoria de los independentistas sobre el reino. El gobierno de Sáenz Peña priorizó la armonía internacional sobre la fidelidad histórica al poema.

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La estrofa eliminada y el simbolismo del león

El verso controversial, ubicado inmediatamente después del grito sagrado de libertad, decía: "Se levanta a la faz de la Tierra / una nueva y gloriosa nación, / coronada su sien de laureles / y a sus plantas rendido un león". Según el ensayo O juremos morir de Esteban Buch, esta estrofa coincidía musicalmente con el saludo al gran pueblo argentino. El león simbolizaba directamente al reino de León en el escudo de armas español, representando la sumisión de la potencia colonizadora ante la nueva nación.

La intervención de Lucio Vicente López

El decreto del 8 de julio de 1893 fue impulsado por iniciativa del ministro del Interior, Lucio Vicente López. Cabe destacar que este funcionario era nieto de Vicente López y Planes, el autor original de la letra del himno. La noticia trascendió a la población el 9 de julio de 1893, día de la Independencia, a través de los diarios de la época como La Prensa. A partir de ese momento, solo se permitió cantar la última estrofa del himno, silenciando la potente imagen de la victoria militar.

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Resignificación del león en la literatura argentina

Casi un siglo después, el verso cortado recuperó protagonismo al titular una novela clave de la literatura argentina. En 1986, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín y en un clima de recuperación democrática, la obra de Osvaldo Soriano utilizó esa frase. En este contexto, el león dejó de ser el símbolo español para representar la corona británica, evocando indirectamente el conflicto por las Islas Malvinas de 1982 y la herida nacional pendiente.

El legado de Osvaldo Soriano en la posdictadura

Osvaldo Soriano, regresado del exilio en 1983, consolidó su estatus de best-seller en la democracia con esta novela. El texto se enmarcó en un período de explosión cultural, donde el cine y el rock argentino ganaban legitimidad tras el fin de la censura. Soriano compiló textos de su época en La Opinión y avanzaba en su cuarta novela, conectando la historia del himno con las tensiones geopolíticas de los años ochenta y noventa.