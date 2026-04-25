El declive de Milei: ¿Demasiado Milei?

Análisis de la caída en popularidad del presidente argentino Javier Milei, tanto a nivel internacional como local, y las posibles causas económicas y políticas detrás de esta tendencia. Se examinan las encuestas, la situación económica y el impacto de sus decisiones en la percepción pública.

La frase “Tenemos que atrevernos a más Milei”, pronunciada por el ministro alemán de Finanzas Christian Lindner durante la contienda electoral alemana de 2024, resonó en los medios y contribuyó a la ruptura de la coalición de gobierno.

Inicialmente, la imagen de Milei y su motosierra generó curiosidad en Alemania, pero la situación ha cambiado drásticamente. Tras el apoyo de Milei al líder húngaro Viktor Orban, quien sufrió una derrota electoral, el presidente argentino ha perdido terreno en el ámbito internacional. La derrota de Orban se suma a las posibles dificultades que enfrenta Donald Trump en las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos, sugiriendo una posible reversión de la “ola de derecha”.

El ranking de presidentes de la consultora CB, que inicialmente ubicó a Milei en un lugar destacado, ahora lo sitúa en el puesto 14 de 18, acercándolo a figuras como Delcy Rodríguez de Venezuela y dentro del grupo de los “peores”. En contraste, el presidente salvadoreño Nayib Bukele y la izquierdista mexicana Claudia Scheinbaum lideran el ranking, demostrando que la ideología no es el único factor determinante.

Las encuestas, tanto internacionales como locales, indican que Milei podría necesitar moderar su estilo y enfoque, ya que su gestión no está conectando con la audiencia. Su imagen positiva a nivel regional es de apenas 36 por ciento, frente a un 60 por ciento de imagen negativa, cifras similares a las medidas por Atlas Intel Bloomberg en Argentina. La situación económica de Argentina también genera preocupación.

Aunque el propio Milei admitió que la inflación de marzo fue “mala”, el ministro Luis Caputo ha prometido una mejora económica en los próximos 18 meses. Sin embargo, el riesgo país se mantiene en niveles altos, superando los 500 puntos. Existe una relación compleja entre la imagen de Milei y la recuperación económica: la caída de la aprobación del gobierno genera incertidumbre en los mercados, ahorristas y consumidores, quienes temen un posible retorno del peronismo.

A pesar de las medidas como el régimen de Inocencia Fiscal, las inversiones y la entrada de dólares extranjeros no se han materializado, ya que los inversores observan con cautela las encuestas y la posibilidad de un cambio de gobierno en 2027. Las primeras encuestas electorales sugieren una recuperación del peronismo, lo que modera el entusiasmo de los inversores.

En resumen, la situación actual plantea la pregunta de si Milei debería moderar su enfoque, tal como sugirió el ministro alemán Lindner, para mejorar su imagen y perspectivas futuras





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