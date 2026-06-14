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El debate sobre la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable vuelve a estar en el centro de la escena

Política Y Economía News

El debate sobre la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable vuelve a estar en el centro de la escena
Ley De Promoción De La Alimentación SaludableEtiquetado FrontalIndustria Alimenticia
📆6/14/2026 10:46 AM
📰LANACION
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El proyecto de derogación de la ley se presentó en el Senado y la industria alimenticia ya ha comenzado a reaccionar. Los consumidores también se han acomodado a los cambios y los octógonos en las góndolas han generado conversaciones familiares y entre desconocidos en los supermercados.

El debate sobre la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable vuelve a estar en el centro de la escena tras el ingreso al Senado de un proyecto del oficialismo que propone la derogación de la ley.

La ley, también conocida como Ley de Etiquetado Frontal, comenzó a ponerse en marcha en 2022 y la reacción de la industria alimenticia fue casi inmediata. Numerosas compañías reformularon la composición de algunos de sus productos para intentar deshacerse de los sellos negros que, por la nueva normativa, fueron colocados en el frente de sus envases. Otras empresas crearon nuevas recetas y líneas

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Ley De Promoción De La Alimentación Saludable Etiquetado Frontal Industria Alimenticia Consumidores Octógonos Negros

 

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