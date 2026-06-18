El dólar se mantiene en 17.28 pesos con tendencia positiva y volatilidad controlada en su apertura del 18 de junio de 2026

El dólar abre en 17.28 pesos en México, mostrando un repunte semanal de 0.35% pero una caída anual de -7.99%. La volatilidad semanal es de 4.58%, inferior a la anual de 7.54%. Aunque en los últimos 10 días hubo seis caídas consecutivas, ahora se observa una tendencia ascendente que sugiere mayor demanda y confianza inversionista. Además, la Suprema Corte confirmó un aumento del 10% en dividendos del ISR para empresas, y se recuerda que existen instrumentos para exposure al dólar a través de la bolsa, así como el sistema de transferencias interbancarias SPEI. Finalmente, se mencionan notas sobre el Mundial 2026 y alertas meteorológicas en CDMX y Edomex.

El dólar registra una cotización de 17.28 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 18 de junio de 2026, cifras que indican que Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.31 pesos y un mínimo de 17.28 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.35%, mientras que en el último año bajó -7.99%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. No se trata del agua: se agota el recurso ambiental más codiciado del planeta y hay mafias dispuestas a asesinar por él En los últimos 10 días, el Dólar cayó seis jornadas seguidas, luego alternó rebotes y retrocesos y cerró nuevamente a la baja; el saldo es negativo con mayor volatilidad al final. ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.58%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.54%. Está confirmado y no existe marcha atrás: la Suprema Corte avaló el 10% extra a los dividendos del ISR y las empresas tendrán que abonar más Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores.

Esta tendencia ascendente sugiere un crecimiento constante en la demanda de la moneda, lo que puede influir en el mercado y en la economía regional. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría una depreciación del Dólar en relación con otras monedas. La estabilidad de la cotización es crucial para el comercio y la inversión extranjera.

La reciente tendencia positiva del Dólar podría indicar un aumento en la confianza de los inversores y una mejora en los indicadores económicos. Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física.

Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. La fiesta fuera de las canchas: El Mundial 2026 dispara más de 30% las ventas en bares y restaurantes de México Mundial bajo agua | Alerta por lluvias fuertes este 18, 19 y 20 de junio: CDMX y Edomex esperan tormentas grave





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