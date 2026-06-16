El dólar retrocede a 17.22 pesos con tendencia bajista impulsada por estabilidad cambiaria

El dólar abre en 17.22 pesos este martes, marcando un mínimo de 17.21 y máximo de 17.24 ayer. Su caída semanal de 1.14% y anual de 8.52% confirma una tendencia descendente. La volatilidad semanal del 5.66% contrasta con la anual del 7.56%, mostrando mayor estabilidad reciente.

En la sesión de apertura de mercados de este martes, 16 de junio de 2026 en México es de 17.22 pesos mexicanos. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.24 pesos y un mínimo de 17.21 pesos.

La cotización del Dólar retrocedió en la última semana (-1.14%) y mostró una caída más pronunciada en el último año (-8.52%), indicando una tendencia bajista sostenida. En los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia claramente bajista: ocho jornadas de retroceso y solo dos de avance; los repuntes puntuales al inicio y cerca del final no revirtieron el descenso acumulado.

Ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Dólar es del 5.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.56%.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta tendencia ascendente sugiere un crecimiento constante en la demanda de la moneda, lo que puede influir en el mercado y en la economía regional. La estabilidad de la cotización es crucial para el comercio y la inversión extranjera.

La reciente tendencia positiva del Dólar podría indicar un aumento en la confianza de los inversores y una mejora en los indicadores económicos. Existen instrumentos financieros autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como los Exchange-Traded Funds, que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. SPID es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional





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