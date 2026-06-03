El dólar oficial acelera su suba en medio de presiones estacionales y expectativas de mercado

En solo tres días, el tipo de cambio oficial acumuló una suba significativa, impulsada por factores como la liquidación de exportaciones agrícolas y el turismo emisivo. Los analistas siguen de cerca la evolución del dólar mayorista y minorista, mientras el Banco Central mantiene su esquema de bandas cambiarias.

En solo tres días, el tipo de cambio oficial acumuló una suba de 659,6 millones de dólares, un ritmo que contrasta marcadamente con el movimiento de la semana anterior, cuando en igual período apenas había subido 7 pesos.

Este incremento fue destacado por agentes del mercado cambiario, quienes señalan una aceleración en el movimiento del dólar mayorista durante la primera mitad de la semana. Sin embargo, por el momento, el dólar mayorista todavía se encuentra lejos del techo de la banda cambiaria que el Banco Central fijó, quedando a 318,16 pesos de ese límite superior.

El mecanismo de bandas fue diseñado para dar previsibilidad sin anclar artificialmente el precio, y se espera que el tipo de cambio alcance la zona de libre flotación sin alterar el proceso de desinflación ni presionar sobre las tasas, minimizando así los riesgos de volatilidad en un año electoral. El dólar que compran los ahorristas también subió, alcanzando los 1.460 pesos para la venta, con una suba de 10 pesos en el día.

Al igual que el mayorista, tocó su valor más alto desde comienzos de febrero. Es el tercer día consecutivo de avances para el tipo de cambio minorista. En el segmento informal, el dólar blue mostró un comportamiento diferente, cerrando con una baja de 5 pesos, aunque luego cedió posiciones. La brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene relativamente contenida.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, detalló que el Banco Central continúa aprovechando las condiciones favorables del mercado, como el flujo comercial positivo y las liquidaciones de obligaciones negociables emitidas en el exterior, además de préstamos locales en dólares. Las reservas internacionales se mantienen cerca de su nivel más alto desde 2019, lo que le da al BCRA un margen de maniobra importante.

En la City siguen con atención la raíz de la incipiente suba en el precio del billete verde. Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI, atribuye la presión alcista sobre el dólar oficial a dos factores: mayor demanda de divisas por parte de minoristas y, más relevante, la liquidación de exportaciones agrícolas, que siempre viene asociada con algún rezago temporal a la demanda de pesos.

Christian Buteler suma una tercera variable: un incremento en el flujo de turismo emisivo en los últimos días, aunque considera que podría ser un movimiento puntual y natural del mercado. Gabriel Caamaño, economista de Outlier, plantea que la demanda adicional de los chacareros, que venden su producción a las cerealeras y luego demandan divisas, no está vedada por el cepo. Esto podría estar inclinando la balanza a favor de la demanda y empujando el precio del dólar





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