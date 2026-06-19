El dólar informal se mantiene bajo presión y el BCRA reduce su intervención en el mercado

Análisis de la situación cambiaria en Argentina, con foco en la brecha del dólar informal, la moderación en las compras del Banco Central y las estrategias de cobertura de los inversores mediante títulos dólar linked.

El dólar informal continúa bajo presión en el mercado argentino, ubicándose este viernes un 22% por debajo del techo del esquema de bandas establecido, que alcanzaba los 1.790 pesos.

Esta significativa brecha desalentó la participación oficial para contener el incremento cambiario. Según analistas, la oferta de divisas se está reduciendo debido a un flujo financiero menor y a una recomposición de la demanda. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) moderó el ritmo de sus compras en junio para evitar una suba mayor en la cotización del dólar.

El promedio diario de intervención pasó de 137 millones de dólares en mayo a niveles inferiores, reflejando una estrategia más cautelosa. En un contexto de mayor presión cambiaria, se anticipa que las compras del BCRA mantendrán una cadencia inferior a la observada en abril y mayo. Paralelamente, en el mercado local persiste el interés por cubrirse de los vaivenes del dólar, con inversores que optan por títulos vinculados al dólar oficial, como los bonos dólar linked, antes de los vencimientos.

Esta dinámica evidencia la búsqueda de cobertura cambiaria en un entorno de incertidumbre y brecha cambiaria persistente





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