El dólar enfrenta desafíos cambiarios para 2027: análisis de reservas y expectativas del mercado

Resumen: Un informe de Fundación Capital pronóstica que si bien 2026 cerrará sin grandes tensiones cambiarias, 2027 presentará un panorama más complejo para el dólar en Argentina. El Banco Central acumula reservas por encima de la meta acordada con el FMI, pero alertan sobre la necesidad de cumplir con compromisos de deuda y definir políticas cambiarias y financieras. El mercado monitorea la liquidación del agro y el ritmo de acumulación de reservas.

El mercado cambiario argentino atraviesa un momento de definiciones estratégicas de cara a los próximos años, con la atención puesta en la evolución del dólar y la acumulación de reservas internacionales.

En lo que va del año, el tipo de cambio registra una caída de 25 pesos respecto al valor en el que concluyó 2025, situándose en 1450 pesos por dólar al cierre de la semana, con un avance recortado este martes a 1455 pesos. Esta dinámica se produce en un contexto donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene un sólido ritmo comprador de divisas, lo que le permitió superar con holgura la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el mes de junio.

Según datos oficiales, las reservas internacionales brutas se ubicaron en 47.615 millones de dólares, acumulando una suba de 6.448 millones de dólares en el año, un desempeño que contrasta con la estimación inicial de la autoridad monetaria para todo el ejercicio. El informe de Fundación Capital es contundente al destacar el desempeño comprador del BCRA y señala que, en el corto plazo, el mercado monitorea de cerca la liquidación del sector agropecuario, la evolución del plan de acumulación de reservas y el calendario de vencimientos de deuda, que están cubiertos hasta el final del mandato del presidente Javier Milei.

Sin embargo, el documento introduce un reto cambiario para el próximo año, advirtiendo que, si bien 2026 terminará sin grandes tensiones para el dólar, el panorama para 2027 será más complejo. La fundación identifica una brecha de 18.000 millones de dólares que deberá cerrarse tras el verano boreal, lo que implicará cumplir con compromisos externos y definir un programa financiero creíble.

Entre las variables que el gobierno debe contemplar, el informe menciona la política cambiaria, la definición de un programa financiero y la evolución de la actividad económica y del crédito al sector privado, tanto en pesos como en dólares. Asimismo, se subraya la necesidad de optimizar la combinación entre crecimiento e inflación, y entre productividad económica y tipo de cambio real.

Finalmente, Fundación Capital insiste en la importancia de continuar acumulando reservas como ancla de estabilidad, y recomienda establecer mecanismos que permitan sostener el ritmo de compras del BCRA sin afectar negativamente la liquidez en pesos. En síntesis, aunque el corto plazo muestra cierta calma cambiaria, los desafíos de mediano plazo exigen una hoja de ruta clara para evitar una posible corrida en 2027, tal como alertó el economista Juan Carlos de Pablo





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