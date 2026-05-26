El dólar en Colombia cierra en 3666.13 pesos con tendencia bajista anual del 4.80%

El dólar en Colombia cerró en 3666.13 pesos, registrando una caída diaria del 0.38% y una tendencia semanal negativa del 1.58%. En el último año acumula una baja del 4.80%, con volatilidad contenida. Se detalla el costo de compra para 100, 200 y 500 dólares.

Este martes, 26 de mayo de 2026, la cotización del dólar cerró en los mercados colombianos en 3666.13 pesos, marcando una disminución del 0.38% respecto a la sesión anterior.

En el análisis semanal, la divisa retrocedió un 1.58%, mientras que en el último año acumula una caída del 4.80%, evidenciando una tendencia bajista sostenida. Durante los últimos diez días, el comportamiento del dólar mostró una secuencia de tres alzas iniciales, seguida de cuatro jornadas a la baja, un ligero repunte en el octavo día y dos descensos finales, lo que dejó un saldo neto negativo.

La volatilidad en la última semana se ubicó en 12.69%, ligeramente por debajo del 12.93% anual, indicando cierta estabilidad relativa a largo plazo. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado cambiario colombiano, influenciado por factores macroeconómicos globales y locales. El costo actual para adquirir divisas es considerable: comprar 100 dólares requiere 366,612.99 pesos, 200 dólares implican 733,225.98 pesos y 500 dólares ascienden a 1,833,064.95 pesos, impactando directamente el poder adquisitivo y los precios de bienes importados.

Esta realidad afecta a consumidores, empresas y el comercio exterior, generando expectativas sobre la política monetaria del Banco de la República y la evolución del tipo de cambio. La tendencia negativa anual sugiere una presión a la baja sobre el peso colombiano, aunque la volatilidad contenida ofrece cierta predictibilidad en el corto plazo. Los agentes económicos monitorean de cerca estos indicadores para tomar decisiones de inversión, cobertura y fijación de precios.

El contexto internacional, con particular atención en las políticas monetarias de la Reserva Federal y los flujos de capital hacia economías emergentes, también incide en la cotización. En resumen, el dólar en Colombia cerró en 3666.13 pesos, con datos de variación diaria, semanal y anual, un análisis de su volatilidad, el registro de su comportamiento en diez días y el cálculo de costos para distintas cantidades, elementos claves para entender la situación cambiaria





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