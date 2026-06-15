El dólar en Colombia cierra en 3490.15 pesos con tendencia bajista anual y volatilidad semanal alta

El dólar en Colombia cerró en 3490.15 pesos colombianos, mostrando una caída semanal del 2.37% y una baja anual del 9.77%. A pesar de un ligero repunte reciente, la tendencia general es a la baja con alta volatilidad en la última semana, impactando el costo de compra de divisas para los colombianos.

Este lunes, 15 de junio de 2026, la cotización del dólar llegó a 3490.15 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0%.

La cotización del dólar cayó -2.37% en la última semana y acumula -9.77% en el último año, consolidando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el dólar alternó al inicio, encadenó cinco caídas seguidas y cerró con dos avances; en balance, predominan las bajas (6 de 10) y el resultado neto es descendente. La volatilidad económica del dólar en la última semana es del 13.83%, lo que indica un comportamiento inestable en comparación con la volatilidad anual del 13.25%.

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3490.1499 pesos colombianos, es de 349014.99 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 698029.98 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1745074.95 pesos colombianos





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