El dólar en Colombia ante un escenario de alta incertidumbre fiscal y política

Análisis detallado sobre las causas que mantienen al dólar en Colombia en un comportamiento volátil, destacando el impacto de la deuda pública, la liquidez estatal y el clima electoral en el mercado cambiario.

El comportamiento del dólar en Colombia atraviesa una fase de singular complejidad que ha captado la atención de analistas, inversores y el público en general. Aunque la divisa estadounidense se ha mantenido en niveles comparativamente bajos durante los meses recientes, su dinámica interna sugiere que no existe una tendencia consolidada, sino más bien un estado de expectación.

Esta situación no debe interpretarse como una simple fluctuación pasajera, sino como el síntoma de tensiones subyacentes que se están acumulando y que podrían determinar el rumbo económico del país en el corto y mediano plazo. La interacción entre las variables globales y los factores locales ha creado un entorno en el cual el mercado cambiario reacciona con mayor sensibilidad, transformando lo que antes era una respuesta predecible a las tasas de interés internacionales en un tablero de ajedrez donde las decisiones domésticas tienen un peso creciente. Dentro de este análisis, resulta crucial observar la salud de las finanzas públicas. Según los registros más recientes del Ministerio de Hacienda, el nivel de caja del Gobierno central alcanzó los 6,8 billones de pesos durante el mes de marzo. Si bien esta cifra representa una mejora respecto al mes anterior, la comparación interanual revela una contracción importante que pone de manifiesto la estrechez de la liquidez estatal. A esto se suma el anuncio de la posible recompra de bonos externos por un valor aproximado de 4.000 millones de dólares. Si bien este movimiento estratégico tiene como objetivo optimizar el perfil de la deuda nacional, también ha generado ruidos en los mercados financieros, ya que la incertidumbre sobre la ejecución y los efectos fiscales inmediatos de esta operación provoca que el dólar reaccione de manera errática. Por lo tanto, el mercado no solo observa el precio de la divisa, sino la capacidad del Estado para gestionar sus compromisos sin sacrificar la estabilidad macroeconómica necesaria para atraer inversión extranjera directa. Asimismo, el factor político sigue siendo una variable de peso que no se puede ignorar en el cálculo cambiario. La proximidad de los procesos electorales y la incertidumbre que generan sobre el futuro modelo económico de la nación han mermado la confianza de los inversionistas, quienes prefieren operar con cautela ante cualquier señal de cambio en las políticas públicas. Esta percepción de riesgo se traduce en una mayor volatilidad intradía, donde el dólar puede experimentar variaciones bruscas entre sus mínimos y máximos en cuestión de horas. Los expertos prevén que esta tendencia de movimiento lateral se mantendrá, sin una dirección definida hacia la apreciación o la depreciación profunda, estableciendo rangos amplios de oscilación. Para el segundo trimestre de 2026, las proyecciones más moderadas sitúan la tasa de cambio alrededor de los 3.720 pesos, bajo la premisa de que los factores fiscales, el manejo de la deuda y la estabilidad política seguirán siendo los pilares fundamentales que moverán la aguja de la moneda en los próximos tiempos





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