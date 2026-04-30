El Dólar en Baja: Tercera Caída Consecutiva y Señales de Estabilización

El dólar estadounidense cerró la semana con una disminución en su valor, impulsado por las liquidaciones del campo y la confianza en la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones financieras. Analistas señalan la importancia de las señales políticas y económicas para la estabilidad a largo plazo.

El mercado cambiario argentino experimentó una jornada de alivio este viernes, con el dólar estadounidense registrando su tercera caída consecutiva y cerrando la semana en baja.

Esta tendencia a la baja se manifestó tanto en el Banco Nación como en el mercado mayorista, donde la divisa retrocedió significativamente. En el Banco Nación, el dólar para la venta disminuyó de $1.415 a $1.410, mientras que en el mercado mayorista, la cotización se ubicó en $1.391, representando una pérdida del 0.7%.

A pesar de un incremento del 0.40% en el valor del billete minorista durante el mes, la moneda estadounidense ha acumulado una caída del 4.7% en lo que va del año, lo que sugiere una estabilización gradual del tipo de cambio. Las razones detrás de esta disminución en el valor del dólar son multifactoriales.

Un factor clave ha sido el aumento en la liquidación de divisas provenientes del sector agropecuario, que se aceleró considerablemente hasta alcanzar los US$173.7 millones el miércoles. Este flujo de dólares del campo contribuyó a aumentar la oferta de divisas en el mercado, ejerciendo presión a la baja sobre el tipo de cambio.

Además, la confianza del mercado se vio fortalecida tras el éxito del Gobierno en la captación de US$850 millones en el mercado local para cubrir los vencimientos de deuda de este año. Esta inyección de fondos locales demostró la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que generó una percepción más positiva entre los inversores.

La estrategia del Banco Central, que mantuvo un ritmo más moderado de compras de dólares (sumando US$76 millones el miércoles), también contribuyó a la baja del tipo de cambio. Según la consultora Outlier, desde el 23 de abril, el Banco Central no ha adquirido más de US$80 millones diarios, lo que ha permitido que las liquidaciones agropecuarias tengan un mayor impacto en el mercado.

Sin embargo, en la última rueda, el equipo liderado por Santiago Bausili sorprendió al mercado al reanudar las compras con fuerza, adquiriendo US$207 millones. Con esta operación, el Banco Central acumula US$2.769 millones en abril y US$7.151 millones en el año.

La insistencia de Bausili en mantener el esquema cambiario actual fue interpretada como una señal de estabilidad, lo que ayudó a reducir la demanda de divisas y a anticipar un aumento en las liquidaciones del campo en los próximos días. El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$448.325 millones, mientras que en futuros se llegó a US$1.796 millones.

Paralelamente, el riesgo país cedió un 1% hasta alcanzar los 567 puntos básicos, reflejando una mejora en la percepción del riesgo argentino. Esta disminución se produjo en un contexto de recuperación de los mercados globales, impulsada por la confirmación de que la Reserva Federal de Estados Unidos no modificará su tasa de interés.

Sin embargo, las acciones argentinas no lograron seguir el ritmo de la recuperación global. Mientras que en Nueva York el índice Dow Jones subió un 1.6% y el Nasdaq y el Dow Jones mejoraron un 0.9%, en Buenos Aires el Merval apenas rebotó un 0.1%.

Además, más de la mitad del panel de ADRs argentinos en Wall Street cerró en rojo, con retrocesos de hasta un 3.5% para el banco Supervielle. Los analistas atribuyen esta divergencia a la incertidumbre política y económica que persiste en Argentina.

Gustavo Ber, economista, señaló que la calma generada por la decisión de la FED y los resultados positivos de las compañías que cotizan en bolsa en Wall Street contrastan con la situación mixta de los activos domésticos, que siguen siendo objeto de análisis en relación con el escenario político. Ber enfatizó que los inversores buscan señales claras sobre el horizonte del plan económico y la agenda de reformas, ya que estos factores son cruciales para determinar las expectativas y las decisiones de los agentes económicos.

También se monitorea de cerca la respuesta de los aliados políticos, ya que su apoyo es fundamental para lograr avances en el Congreso. En resumen, el mercado cambiario argentino muestra signos de estabilización, impulsados por las liquidaciones del campo y la confianza generada por la captación de fondos locales, pero la incertidumbre política y económica sigue siendo un factor determinante en el comportamiento de los activos argentinos





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