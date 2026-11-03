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El dólar cierra a $1565 el 3 de noviembre con baja brecha cambiaria

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El dólar cierra a $1565 el 3 de noviembre con baja brecha cambiaria
Dólar Blue · Banco Central · Tipo De Cambio
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El dólar blue y el oficial cerraron a $1565 el 3 de noviembre en Buenos Aires. La brecha se redujo al 1,26% frente al mayorista. Análisis de MEP, CCL y Cripto.

La cotización del dólar blue y la del dólar oficial convergieron el martes 3 de noviembre en los $1565 para la venta en la Ciudad de Buenos Aires. Este resultado sitúa a la divisa paralela y la oficial en un punto idéntico, marcando un nivel de estabilidad momentánea en el mercado cambiario argentino. La brecha entre el mercado oficial y el paralelo se redujo significativamente hasta ubicarse en el 1,26%, reflejando una dinámica particular en la oferta y demanda de divisas.

El Banco de la Nación Argentina reportó operaciones de compra a $1515 y de venta a $1565 para el tipo oficial. Mientras tanto, en el mercado informal, el Blue cerró en $1545 para la compra y mantuvo los $1565 para la venta. Este escenario contrasta con otras modalidades financieras, donde el dólar tarjeta escaló a $2034,50, mientras que el mayorista se situó en $1545,50.

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Detalle de cotizaciones financieras

Las alternativas para acceder al dólar mostraron dispersiones notables en sus precios. El dólar MEP operó a $1565,25, muy cercano al Blue, mientras que el dólar Cripto alcanzó los $1.633,39. La modalidad más alta fue el contado con liquidación (CCL), que cotizó a $1677,84. Estas cifras reflejan las diferentes primeas de riesgo y liquidez que percibe cada instrumento financiero en la economía actual.

Historial y evolución mensual

El dólar blue ha registrado una suba de $35, equivalente al 2,29% en lo que va del año. En septiembre cerró en $1560, en agosto en $1555 y en julio también en $1560. En junio finalizó en $1515, mayo en $1430, abril en $1400 y marzo en $1410. En febrero hubo una caída de $50, cerrando en $1420. En enero de 2026, el blue cerró a $1470, sumando un acumulado anual de $300 en 2025.

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Intervención del BCRA y liquidez

En el segmento mayorista, la divisa subió $90,50 o 6,22% en lo que va del año. El Banco Central ha adquirido US$14.568 millones en lo que va del año, tras comprar US$473 millones en septiembre. La acumulación total de reservas del BCRA ha sido de US$41.165 millones en 2025, con compras mensuales que fluctuaron entre los $2162 millones de julio y los $1134 millones de enero de 2026.

Dinámica de MEP, CCL y Cripto

El CCL subió $156,50 o 10,29% en lo que va del año, alcanzando los $1677,84. En 2025 escaló $334,51 o 28,19%. El MEP creció $84,51 o 5,71% este año, cerrando en $1565,25. Durante 2025 aumentó 26,51% o $310,33. El dólar Cripto negocia a $1633,39, con variaciones según la billetera virtual utilizada, manteniendo su posición entre el MEP y el CCL en la pirámide de cotizaciones paralelas.

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