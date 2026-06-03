El dólar CCL sube y se mantiene dentro de las bandas de fluctuación

La cotización del dólar CCL o dólar cable registró un aumento durante el lunes, cerrando el mes de mayo con una subida de $25 respecto de abril. A pesar de esta alza, la divisa oficial se mantiene dentro de las bandas que permiten su fluctuación, las cuales se actualizan al ritmo del último dato de inflación. Desde el inicio del año, la cotización del dólar oficial ha experimentado un aumento acumulado de $25, ubicándose en $1458,30 para la compra y $1458,90 para la venta en los bancos de la City.

El dólar CCL o dólar cable registró un aumento en su cotización durante el lunes, cerrando el mes de mayo con una subida de $25 respecto de abril, alcanzando un valor de $1405.

Sin embargo, a pesar de esta alza, la divisa oficial se mantiene dentro de las bandas que permiten su fluctuación, las cuales se actualizan al ritmo del último dato de inflación. Desde el inicio del año, la cotización del dólar oficial ha experimentado un aumento acumulado de $25, ubicándose en $1458,30 para la compra y $1458,90 para la venta en los bancos de la City.

Este aumento se produce a pesar de que la inflación no ha logrado perforar el piso del 2%, según el análisis del economista Gustavo Buteler, quien señala que este factor juega en contra de la estabilidad económica





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