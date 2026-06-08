El dólar CCL sigue subiendo: ¿qué significa esto para los negocios y emprendimientos?

La cotización del dólar CCL ha experimentado cambios significativos en la última semana, lo que ha llevado a una suba en su valor. En este artículo, exploraremos las causas detrás de esta suba y qué significa esto para los negocios y emprendimientos en Argentina.

Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas. El dólar CCL, también conocido como dólar cable, cerró el quinto mes del año con una suba de $ 30 respecto de abril, alcanzando los $ 1405.

A pesar de esta suba, el mercado espera que la divisa llegue a $ 1650 para esta fecha, según la proyección de la City. La suba del dólar se debe a la expectativa de que la inflación siga aumentando, lo que llevaría a una mayor demanda de dólares y, por lo tanto, a una suba en su cotización. La divisa cerró la semana con un incremento acumulado de $ 30, que ya superó a la suba total de mayo.

A pesar de esto, se mantienen las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial, que se actualizan al ritmo del último dato de inflación. En este sentido, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante junio se acumula compras por u$s 10.281 millones. La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo ubica a $ 1458,1 para la compra y $ 1459,8 para la venta.

A lo largo de la semana, el dólar experimentó cambios en su cotización, llegando a negociarse a $ 1438 en la punta vendedora. Por su parte, el dólar oficial avanzó 0,7% hasta los 1460 pesos. En resumen, la situación cambiaria sigue siendo incierta y se espera que la inflación siga siendo un factor importante en la determinación de la cotización del dólar.

Los inversores y emprendedores deben estar atentos a los cambios en el mercado y ajustar sus estrategias según sea necesario. El dólar CCL sigue siendo un tema de interés para muchos, y es importante seguir monitoreando su cotización para tomar decisiones informadas





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