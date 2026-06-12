El dólar CCL cierra la semana con leve caída y se mantiene en niveles cercanos a los $1450

El dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió 15 pesos en las últimas dos ruedas y se ubica en $1430 para la compra y $1450 para la venta. A pesar de la baja reciente, acumula un aumento de $20 en junio, igualando así la suba total registrada en mayo. El mercado proyecta que podría alcanzar los $1650 para fin de año. Por otro lado, el dólar oficial se mantiene en $1449/$1450,10, mientras que los inversores argentinos encuentran en los CEDEARs una herramienta para dolarizar carteras y obtener ingresos en moneda dura a través de dividendos de empresas globales.

El dólar contado con liquidación , también conocido como dólar CCL o dólar cable , experimentó una leve caída durante las últimas dos ruedas de la semana, perdiendo 15 pesos y ubicándose así en $1430 para la compra y $1450 para la venta.

Este retroceso interrumpe momentáneamente la racha alcista que había caracterizado al mercado cambiario en las semanas previas. A pesar de esta corrección, en lo que va del mes de junio el dólar CCL acumula un incremento de 20 pesos, una cifra que ya iguala la totalidad de la suba registrada durante todo el mes de mayo, cuando había ganado 25 pesos respecto del cierre de abril en $1405.

Cabe destacar que el paralelo había cerrado mayo con una suba de 30 pesos respecto de abril, consolidando una tendencia de apreciación que, si bien muestra volatilidad a corto plazo, se mantiene en un contexto de expectativas inflacionarias y devaluatorias. La trayectoria del dólar CCL refleja las dinámicas complejas del mercado argentino, donde las bandas de fluctuación de la divisa oficial se actualizan según la evolución de la inflación.

Desde la salida del cepo cambiario en 2025, se abandonó el ajuste mensual fijo del 1% para dar paso a una mecanismo más flexible vinculado a los índices de precios. El dólar oficial, por su parte, se ubica en $1449 para la compra y $1450,10 para la venta, niveles que mantienen una brecha significativa respecto de las cotizaciones paralelas, aunque con variaciones que dependen de la percepción de riesgo y de la oferta y demanda de divisas.

En este escenario, los analistas de la city financiera proyectan que el dólar CCL podría llegar a $1650 para fines de año, una estimación que contempla la continuidad de la presión sobre el tipo de cambio en un entorno de alta inflación y restricciones en el acceso a divisas. Esta proyección alimenta las expectativas de inversores y ahorristas, quienes buscan protecterse ante la posible depreciación del peso.

Paralelamente, los dividendos han recuperado protagonismo en la estrategia de inversión de muchos argentinos que utilizan los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) para dolarizar sus carteras y generar flujos de ingresos en moneda dura. A través de estos instrumentos, los inversores locales pueden participar de la evolución de algunas de las compañías más importantes del mundo, como tecnológicas, energéticas o financieras, que cotizan en mercados internacionales.

Los CEDEARs replican el desempeño de acciones extranjeras y, en muchos casos, distribuyen dividendos en dólares, lo que los convierte en un vehículo atractivo en un contexto de búsqueda de refugio cambiario y renta en divisas. Esta tendencia evidencia una estrategia de cobertura cambiaria que combina la exposición a activos globales con la generación de ingresos pasivos en la moneda de reserva por excelencia





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