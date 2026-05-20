El dólar blue se incrementa y los salarios siguen descentrados

El informe "¿Qué pasa con el salario?" elaborado por el portal de empleo Bumeran muestra que el 74% de los trabajadores argentinos considera que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses, mientras que el dólar oficial operó sin cambios ayer. Además, un amplio entendimiento comercial entre Trump y Jinping ha impactado en los precios internacionales de los granos.

El precio del dólar blue se incrementó $ 15 ayer, y como consecuencia de esto arranca la jornada de hoy a $ 1.415 para la compra y a $ 1.435 para la venta en las cuevas de la City porteña.

El salario no alcanza: 7 de cada 10 trabajadores dicen que su sueldo rinde menos que hace un año La desaceleración de la inflación no alcanzó para aliviar el bolsillo de los trabajadores argentinos. Un amplio entendimiento comercial entre Donald Trump y Xi Jinping sacudió los precios internacionales de los grano





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