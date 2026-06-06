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El dólar alcanza su valor más alto en cuatro meses

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El dólar alcanza su valor más alto en cuatro meses
DólarEconomíaInflación
📆6/6/2026 3:12 AM
📰Cronistacom
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El dólar alcanza su valor más alto en cuatro meses en las pantallas del Banco Nación, cerrando la semana con un incremento acumulado de $30.

El dólar alcanza su valor más alto en cuatro meses en las pantallas del Banco Nación , cerrando la semana con un incremento acumulado de $30.

Esta suba superó a la del mes de mayo, que había alcanzado $25. A pesar de esto, la inflación sigue siendo un tema de actualidad, y se espera que el dólar siga ajustándose al ritmo del último dato de inflación. En lugar de un aumento mensual del 1%, que había sido el patrón desde 2025, en junio se espera un ajuste diferente.

El paralelo cerró el quinto mes del año con una suba de $30 respecto de abril, alcanzando los $1438 en la punta vendedora. Por su parte, el oficial avanzó 0,7% hasta los 1460 pesos. En una jornada en la que el dólar se despertó, se negoció a $1438 en la punta vendedora. El escenario cambiario empezó a mutar, y se acumularon compras por u$s 10.281 millones.

El dólar oficial desde la salida del cepo ha sido un tema de interés, y se espera que siga siendo un tema importante en el futuro. La divisa ha sido un tema de debate en la City, y se espera que continúe siendo un tema relevante en el futuro

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