El dólar alcanza su valor más alto en cuatro meses en las pantallas del Banco Nación, cerrando la semana con un incremento acumulado de $30.

El dólar alcanza su valor más alto en cuatro meses en las pantallas del Banco Nación , cerrando la semana con un incremento acumulado de $30.

Esta suba superó a la del mes de mayo, que había alcanzado $25. A pesar de esto, la inflación sigue siendo un tema de actualidad, y se espera que el dólar siga ajustándose al ritmo del último dato de inflación. En lugar de un aumento mensual del 1%, que había sido el patrón desde 2025, en junio se espera un ajuste diferente.

El paralelo cerró el quinto mes del año con una suba de $30 respecto de abril, alcanzando los $1438 en la punta vendedora. Por su parte, el oficial avanzó 0,7% hasta los 1460 pesos. En una jornada en la que el dólar se despertó, se negoció a $1438 en la punta vendedora. El escenario cambiario empezó a mutar, y se acumularon compras por u$s 10.281 millones.

El dólar oficial desde la salida del cepo ha sido un tema de interés, y se espera que siga siendo un tema importante en el futuro. La divisa ha sido un tema de debate en la City, y se espera que continúe siendo un tema relevante en el futuro





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dólar Economía Inflación Mercado Cambiario Banco Nación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dólar oficial y blue: el Banco Central supera objetivo de compras y el oficial alcanza máximo de cuatro mesesEl Banco Central compró US$ 10.026 millones desde enero, superando su meta anual, mientras el dólar oficial sube $30 en junio hasta $1.460. En el mercado paralelo, el blue cae $5 a $1.410/$1.430.

Read more »

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 4 de junioEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas

Read more »

Consultoras relevadas por el Banco Central estimaron la inflación de mayo: cuánto seráEl relevamiento del Central incluye las expectativas de 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y doce entidades financieras de la Argentina.

Read more »

Por qué fondos globales eligen a este nuevo banco para apostar por MéxicoHe cubierto las fuentes de Fintech, Afores, Seguros, Cripto y Startups en México

Read more »