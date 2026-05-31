El día a día del psicoanálisis: la charla honesta entre Luciano Lutereau y Verónica Buchanan

Los psicoanalistas Luciano Lutereu y Verónica Buchanan publican un libro que explora la práctica clínica desde la cotidianidad, abordando temas como duelo, frustración y cansancio, y reflexionan sobre por qué el psicoanálisis sigue siendo una herramienta transformadora.

En su nuevo libro los psicoanalistas Luciano Lutereau y Verónica Buchanan abren una ventana al cotidiano de la consulta, ofreciendo una mirada accesible y desmitificada de la práctica psicoanalítica.

La obra nació de manera espontánea mientras la pareja, que además comparte la vida personal, conversaba sobre los retos y las pequeñas victorias que se presentan cada día en el consultorio. Lo que empezó como un intercambio informal de ideas y preocupaciones se transformó, sin que se dieran cuenta, en un manuscrito que ahora compila esas reflexiones.

Según Buchanan, la motivación para escribir cada capítulo surgió del deseo de crear espacios de diálogo fuera de la rutina agitada y de los compromisos académicos, un tiempo dedicado a conversar sobre lo que realmente les inquieta en su labor diaria. Lutereau añade que, al ser profesionales y compañeros de vida, sus conversaciones cotidianas sobre pacientes y casos van más allá de la supervisión formal; son diálogos íntimos que emergen desde lo más humano de la práctica, esos momentos en los que una preocupación por un paciente se discute en la cocina o en la sala de estar, con una honestidad que rara vez se muestra en los foros académicos





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