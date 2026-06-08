El día a día del gobierno de Javier Milei: controles fronterizos, adhesión al Transpacífico y la interna por el velatorio del Indio Solari

Un resumen exhaustivo de las decisiones del presidente Javier Milei, las reacciones de la oposición y las declaraciones de funcionarios en clave de actualidad política argentina, incluyendo los controles de seguridad en la Ciudad, la adhesión al Tratado Transpacífico, la interna kirchnerista tras la muerte del Indio Solari y los nuevos movimientos electorales de Rodríguez Larreta.

El presidente Javier Milei continúa impulsando una serie de medidas económicas y diplomáticas que marcan un rumbo claro hacia la apertura comercial y la重新 alineación internacional.

En el plano interno, el gobierno desplegó un amplio operativo de control de fronteras en la Ciudad de Buenos Aires, abarcando 24 kilómetros de accesos y puentes sobre la avenida General Paz y el Riachuelo, con 27 pasos peatonales y 48 vehiculares, además de 16 puntos estratégicos. El objetivo, según declaró el mandatario, es reforzar la seguridad y combatir el narcotráfico, mientras que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, intensifica su activismopolítico con vistas a las elecciones del próximo año, negociando con referentes opositores para configurar una alternativa al oficialismo.

En el ámbito de la política bonaerense, la interna kirchnerista se vio convulsionada por la organización del velatorio del Indio Solari, donde se activó una compleja trama logística tras la negativa del Gobierno nacional a utilizar la Casa Rosada o el Congreso. Mientras tanto, el canciller Javier Milei entregó la carta de intención para la adhesión de la Argentina al Tratado Transpacífico (TPP), un acuerdo que engloba al 13% del comercio mundial.

La movida generó malestar en Brasil y otros socios del Mercosur, preocupados por los efectos de que la Argentina se integre a un bloque que incluye al Reino Unido, país con el que mantiene la disputa por las Islas Malvinas. A nivel de defensa, el gobierno anunció un plan de equipamiento de las Fuerzas Armadas a través de la compra de aviones de combate, vehículos militares y drones, lo que facilitará misiones en el exterior como las de paz en Chipre y el viaje de instrucción de la Fragata Libertad.

En el frente judicial, la declaración jurada del vocero presidencial Manuel Adorni se convirtió en un nuevo foco de conflicto, con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, asegurando que Adorni ya tiene los números para ser formalizado y poniendo fin a las especulaciones. En tanto, la interna libertaria sigue expuesta, con la división entre diferentes sectores del oficialismo que se manifiesta en declaraciones públicas y en la gestión diaria





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Javier Milei Tratado Transpacífico Indio Solari Rodríguez Larreta Mercosur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ni Karina Milei ni Santiago Caputo: la dirigente que desafió a Javier Milei y sorprendió al GobiernoLa ministra desafió la estrategia de la Casa Rosada en la disputa por una candidatura judicial clave. Mientras Adorni demora la presentación de su declaración jurada por el impacto de las investigaciones patrimoniales, empiezan a emerger figuras inesperadas que ya proyectan una carrera presidencial para 2027.

Read more »

Encuesta revela la palabra clave que define al gobierno de Javier Milei: “Corrupción”La imagen de Milei sigue cayendo en picada, aplastada por la corrupción en su gestión y la crisis, y ya es superado por una figura de su propio espacio.

Read more »

La Academia Nacional de Periodismo denuncia una campaña de agravios de Javier Milei contra la prensaEn un comunicado por el Día del Periodista, la Academia Nacional de Periodismo acusó al presidente Javier Milei de liderar una campaña de descalificaciones e intimidación contra la prensa, que incluye ataques verbales, presiones judiciales y carpetazos, y advirtió sobre el riesgo de autocensura. La entidad responsabilizó al gobierno por cualquier acto de violencia contra periodistas y pidió a la Justicia y a la oposición que protejan la libertad de expresión.

Read more »

Javier Milei y sus medidas: Paoltroni acusa a Villarruel de trabar intervención en FormosaEl senador libertario Francisco Paoltroni acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de haber tomado partido con el gobernador Gildo Insfrán y de frenar su proyecto para intervenir la provincia de Formosa. Además, el ministro de Economía Luis Caputo se refirió al kirchnerismo como el infierno y afirmó que ya no representa una opción electoral.

Read more »