El curioso rol de la inteligencia artificial en la contratación del histórico campeón Pellegrino Matarazzo

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, reveló que consultó a la inteligencia artificial antes de fichar a Matarazzo. Tras un rechazo inicial y un posterior respaldo, el técnico estadounidense llevó al equipo a ganar la Copa del Rey.

La consagración de la Real Sociedad en la reciente edición de la Copa del Rey no solo quedará marcada en los libros de historia por el trofeo en sí, sino por la peculiar y fascinante intrahistoria que rodea la contratación de su estratega, Pellegrino Matarazzo . El presidente del club vasco, Jokin Aperribay , figura clave en la estabilidad institucional desde su llegada en 2008, compartió detalles sorprendentes durante una entrevista concedida al programa El Larguero.

Según el dirigente, el proceso de selección del entrenador estadounidense estuvo condicionado por una consulta poco convencional a la inteligencia artificial. En un momento de incertidumbre tras la salida de Sergio Francisco en diciembre, Aperribay decidió poner a prueba a la tecnología para evaluar la idoneidad de Matarazzo. La respuesta inicial del software fue un rotundo no, una conclusión que llevó al presidente a dudar seriamente de la propuesta. Sin embargo, la intuición humana y la confianza en su director deportivo, Erik, prevalecieron sobre el veredicto del algoritmo. Aperribay relató que, tras las primeras sesiones de trabajo y reuniones personales, quedó impresionado por el nivel de preparación técnica del estadounidense. El estratega no solo demostró un conocimiento exhaustivo de la plantilla, sino que presentó un análisis profundo y detallado sobre el funcionamiento del equipo, lo cual convenció inmediatamente a la directiva de que estaban frente a un perfil con una capacidad analítica fuera de lo común. Fue este contraste entre la frialdad de los datos iniciales y el impacto humano lo que terminó definiendo el destino del banquillo blanquiazul. La relación entre la tecnología y el club vivió un segundo episodio revelador tras la brillante victoria en la semifinal ante el Athletic. Con el equipo ya mostrando una cara renovada y competitiva, Aperribay decidió repetir la consulta a la inteligencia artificial, esta vez con una pregunta más directa sobre la capacidad del técnico para liderar el proyecto. En esta ocasión, la respuesta del sistema fue un contundente excelente, marcando un cambio radical en la valoración de los datos. Este giro en la percepción tecnológica coincide cronológicamente con la transformación deportiva que experimentó la Real Sociedad bajo el mando de Matarazzo. El equipo, que atravesaba una crisis de resultados con apenas 17 puntos en 17 jornadas al inicio de la gestión del estadounidense, logró revertir su situación de manera drástica, sumando 25 puntos en apenas 14 encuentros. Esta racha positiva no solo los catapultó hacia la gloria copera tras vencer al Atlético de Madrid en una emocionante tanda de penaltis en La Cartuja, sino que también los ha posicionado en el séptimo lugar de La Liga, manteniendo viva la esperanza de alcanzar puestos de competiciones europeas en las últimas jornadas del campeonato doméstico. Este éxito valida una metodología de trabajo que combina la exigencia matemática, derivada de la formación académica de Matarazzo en la Universidad de Columbia, con la gestión emocional necesaria para liderar un vestuario de alto nivel. El impacto de Matarazzo en el fútbol europeo rompe barreras culturales y profesionales. Al levantar la Copa del Rey, se ha convertido en el primer entrenador nacido en Estados Unidos en conquistar un título de máxima categoría en las principales ligas del continente, un logro que lo coloca en un lugar privilegiado en la historia del deporte. A pesar de haber crecido en un entorno donde el fútbol no era la disciplina dominante, su pasión alimentada desde la infancia con los partidos de la Serie A y su formación constante lo han llevado a gestionar el éxito con una humildad refrescante. Tras la final, el técnico se encargó de desviar los elogios hacia sus futbolistas, destacando el carácter y el trabajo colectivo que ha definido el renacer del grupo. Incluso en medio de los festejos, donde bromeó sobre su imponente estatura y la facilidad para alzar el trofeo, reafirmó su compromiso con la filosofía del club. La historia de la Real Sociedad es hoy una mezcla equilibrada entre la innovación tecnológica y el factor humano, donde un presidente aprendió a confiar en el talento personal cuando la inteligencia artificial fallaba, y donde un entrenador estadounidense logró comprender el alma de un equipo vasco hasta llevarlo a la gloria absoluta, consolidando un proyecto que ya mira hacia la próxima temporada con ambición renovada y la seguridad de haber acertado en una de sus decisiones más arriesgadas y determinantes





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