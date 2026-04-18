El 'Cura DJ' Portugués Enciende la Plaza de Mayo con una 'Misa Electrónica'

El sacerdote Guilherme Peixoto transforma la Plaza de Mayo en una pista de baile espiritual con un innovador set de música electrónica, integrando mensajes cristianos y sonidos sagrados para conectar con miles de jóvenes y familias.

Con un mensaje de paz y amor, Guilherme Peixoto , el sacerdote portugués conocido como 'el DJ cura', celebra este sábado por la noche una ' misa electrónica ' en la icónica Plaza de Mayo, reuniendo a miles de personas de diversas edades.

El propósito de este evento es ofrecer una 'experiencia religiosa' que se aparta significativamente de las prácticas litúrgicas tradicionales. La propuesta de Peixoto no es una misa en su sentido canónico, sino más bien un set de música electrónica concebido con un profundo sentido espiritual. Está diseñado como una experiencia sensorial para conectar especialmente con la juventud, transmitiendo valores cristianos a través del poder del ritmo.

Contrario a lo que algunos podrían anticipar, la música no es de carácter suave. Su estilo se enmarca en el Techno y el Progressive House, caracterizado por ritmos constantes que oscilan entre los 128 y 135 BPM. Se trata de música típica de club, vibrante y propicia para el baile, pero dotada de una atmósfera épica y orquestal.

Un rasgo distintivo de sus presentaciones es la integración de voces y sonidos sagrados sobre la base electrónica. Peixoto incorpora fragmentos de discursos célebres del Papa Francisco, como su conocido llamado a '¡Hagan lío!', y citas de San Juan Pablo II. También entrelaza cánticos gregorianos, el Padre Nuestro y el Ave María, todos ellos procesados con efectos de sonido innovadores.

Adicionalmente, durante las transiciones musicales, emite mensajes grabados que abordan temas cruciales como el cuidado del medio ambiente, la fraternidad universal y la esperanza, invitando a la reflexión.

La puesta en escena del 'Cura DJ' es tan peculiar como su propuesta. El Padre Guilherme suele aparecer luciendo su sotana, con el cuello sacerdotal visible, complementado por unos auriculares profesionales y, en ocasiones, una chaqueta de cuero. El espectáculo se realza con pantallas gigantes que proyectan imágenes de arte sacro, iconografía cristiana y extractos de encíclicas papales, todo ello meticulosamente sincronizado con luces estroboscópicas y láseres que crean un ambiente envolvente.

'La pista de baile de Dios' es la denominación que algunos le dan a este fenómeno. Lo que acontece en la Plaza de Mayo hoy es una manifestación curiosa y reveladora: se observa a jóvenes que habitualmente frecuentan discotecas bailando codo a codo con familias, miembros de órdenes religiosas y grupos parroquiales.

El objetivo fundamental de Guilherme Peixoto es lo que él denomina 'evangelización 2.0'. Busca demostrar que la alegría intrínseca de la fe puede expresarse a través de cualquier lenguaje cultural, e incluso mediante la consola de un DJ. 'No busco ser una estrella, mi intención es que la música actúe como un puente entre Dios y aquellos que están danzando', ha declarado el sacerdote portugués en repetidas ocasiones, subrayando su humilde pero poderosa visión.

Este evento representa una audaz iniciativa para conectar con nuevas generaciones y revitalizar la experiencia de la fe en el contexto contemporáneo, utilizando un lenguaje universal y vibrante como es la música electrónica. La Plaza de Mayo se transforma así en un espacio de encuentro espiritual y comunitario, donde la devoción se manifiesta de formas innovadoras y accesibles para un público amplio y diverso, rompiendo barreras y preconcepciones sobre cómo puede ser vivida la espiritualidad en pleno siglo XXI. La música se convierte en un vehículo para transmitir mensajes de amor, unidad y esperanza, elementos esenciales en la doctrina cristiana, adaptados a un formato que resuena con las sensibilidades actuales





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