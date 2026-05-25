El cuerpo humano en el espacio: desafíos y soluciones

El artículo describe los desafíos y soluciones que enfrentan los astronautas en la Estación Espacial Internacional (ISS) para adaptarse al entorno hostil del espacio. Se incluyen información sobre cómo la ISS simula el ciclo de luz y oscuridad, cómo los astronautas duermen en microgravedad y cómo se combate el aumento del dióxido de carbono en el ambiente.

El espacio parece un lugar silencioso y fascinante, pero para los astronautas puede convertirse en una verdadera batalla contra el cuerpo humano. En la Estación Espacial Internacional ( ISS , por sus siglas en inglés), el Sol sale y se oculta hasta 16 veces por día.

Para compensar la ausencia de un ciclo natural entre día y noche, la iluminación de la ISS funciona casi como un tratamiento médico. Los astronautas también requieren ingeniería especial para dormir. Cada astronauta descansa dentro de una bolsa fijada a una pared para evitar que el cuerpo flote por la estación mientras duerme.

Además, las cabinas cuentan con ventiladores permanentes porque en microgravedad el dióxido de carbono puede acumularse alrededor de la cabeza y generar problemas respiratorios. Ya llega el eclipse más largo del siglo: el día se convertira en noche y no se volverá a repetir en 100 años. El descubrimiento español que sacude a la astronomía | Salen a la luz 13,7 millones de fuentes cósmicas: un censo de agujeros negros supermasivo





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