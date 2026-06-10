La ciudad flotante Freedom Ship es una obra de ingeniería que promete convertirse en una de las más sorprendentes de la historia moderna. Con capacidad para 80.000 personas y una infraestructura propia que incluye viviendas, escuelas, hospitales y centros comerciales, la iniciativa busca crear una comunidad autosuficiente capaz de recorrer el mundo de manera continua.

El crucero más imponente del mundo zarpa con capacidad para 80.000 pasajeros y mide 1.6 kilómetros de largo. Freedom Ship es una ciudad flotante diseñada para navegar permanentemente por los océanos y albergar a decenas de miles de personas como si se tratara de una metrópolis sobre el agua.

Con una longitud de 1,6 kilómetros, capacidad para unas 80.000 personas y una infraestructura propia que incluye viviendas, escuelas, hospitales y centros comerciales, la iniciativa promete convertirse en una de las obras de ingeniería más sorprendentes de la historia moderna. A diferencia de los cruceros tradicionales, Freedom Ship no fue concebido como una embarcación turística para viajes temporales.

El objetivo es crear una comunidad autosuficiente capaz de recorrer el mundo de manera continua mientras sus habitantes viven, trabajan y estudian a bordo. El diseño contempla una estructura de aproximadamente 1.609 metros de largo -equivalente a una milla- y unos 228 metros de ancho.

Además, tendría entre 25 y 30 cubiertas, alcanzando una altura cercana a los 85 metros. Hoteles, escuelas, hospitales y hasta un estadio propio son algunos de los servicios que se prevén en esta ciudad flotante. La idea es que los residentes puedan desarrollar toda su vida dentro de la ciudad flotante mientras esta recorre diferentes regiones del planeta. Debido a sus dimensiones extraordinarias, Freedom Ship no podría atracar en puertos convencionales.

Por ese motivo, el proyecto contempla sistemas alternativos de conexión con tierra firme mediante ferris, hidroalas y pequeñas aeronaves. Además, para facilitar la movilidad interna se prevé la implementación de una red de transporte propia basada en tranvías que recorrerán distintos sectores de la embarcación. La ciudad flotante también tendría espacios dedicados a actividades recreativas, deportivas y culturales, permitiendo que sus habitantes mantengan una vida similar a la de cualquier gran ciudad.

Freedom Ship es considerado uno de los proyectos navales más ambiciosos jamás concebidos. Su presupuesto estimado supera los 16.000 millones de dólares, una cifra que refleja la enorme complejidad técnica y logística necesaria para hacerlo realidad. Aunque todavía no fue construido, continúa despertando interés entre ingenieros, arquitectos y especialistas en transporte marítimo debido a su propuesta revolucionaria.

Si algún día logra concretarse, no solo se convertirá en la embarcación más grande del mundo, sino también en la primera ciudad flotante permanente de la historia, una estructura capaz de redefinir por completo la relación entre las personas y los océanos. El nuevo CEO de Google da detalles de su plan para acelerar la adopción de la IA en la Argentina, la tensión en los mercados y el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP, son algunos de los temas que se discuten en los medios.





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