Análisis del golpe de codo de Bonifacio que generó el penal convertido por Leandro Paredes, definiendo el 1-0 de Boca frente a Independiente Rivadavia en octavos de final.

El árbitro Lobo Medina dirimió un polémico incidente durante el duelo de octavos de final entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia, donde su decisión arbitral sentenció el encuentro con un penal otorgado a los xeneizes. El momento crítico se registró en la fase ofensiva de Boca, cuando el defensor mendocino Bonifacio sufrió un impacto en su brazo derecho que fue interpretado como falta ofensiva dentro del área.

El impacto que detonó la definición penal

Las imágenes capturan el instante preciso en que el extremo del equipo de Avellaneda establece contacto con el torso del zaguero local, un golpe que Lobo Medina consideró suficiente para silbar la infracción. La interpretación del colegiado se centró en la acción de los brazos, desestimando la versión de los jugadores rivales quienes argumentaron que el contacto inicial había sido en la espalda y no en la zona del brazo extendido.

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Tras el silbato, el cuerpo arbitral recurrió al tótem instalado entre los banquillos para verificar la jugada. Aunque los futbolistas de Independiente Rivadavia insistían en que no existía una intención de falta o un golpe directo, la revisión confirmó la señal del penal, validando la decisión original de Lobo Medina y permitiendo que el partido avanzara hacia su desenlace.

Paredes concretó el gol decisivo del 1-0

Leandro Paredes fue el ejecutor elegido para lanzar desde los doce pasos, aprovechando la confusión y la presión en el área para transformar la anotación que abriría el marcador ante los hinchas de Independiente Rivadavia. El remate de Paredes fue ejecutado con gran potencia y precisión, golpeando la clavija del arco para decretar el 1-0 a favor de Boca Juniors.

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Este tanto no solo fue el primer gol del partido, sino que resultó decisivo para asegurar el pase de Boca Juniors a los cuartos de final, donde se medirán contra Gimnasia de La Plata. La eficacia de Paredes ante situaciones de penal sigue siendo un factor clave en la maquinaria ofensiva del equipo de Avellanese.

Otras decisiones arbitrales y reclamaciones locales

Más allá del gol, el encuentro estuvo marcado por otro episodio disputado a los 36 minutos del primer tiempo, donde Leandro Lozano cometió una infracción severa sobre Matías Fernández. El contacto se produjo debajo de la rodilla, golpeando el tobillo del mediocampista rival con fuerza, una acción que mereció de inmediato la tarjeta amarilla para el defensa de Boca.

Sin embargo, la discusión principal surgió por la posible omisión de una expulsión directa. Los jugadores de Independiente Rivadavia reclamaron con insistencia la revisión de la jugada, argumentando que el juego peligroso debía tener consecuencias mayores, pero Lobo Medina no llamó al VAR para revisar la situación, manteniendo la decisión de solo amonestar a Lozano.

Esta falta de revisión para un posible fallo grave alimentó la frustración del plantel visitante y de su cuerpo técnico, quienes consideraron que la consistencia arbitral se vio comprometida en momentos cruciales del partido, a pesar de que el resultado final favoreció a la victoria xeneize.