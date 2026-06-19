El consumo de carne vacuna acumula diez meses consecutivos a la baja y preocupa a supermercados y autoservicios

Un informe del Indec y un estudio de la Universidad de Palermo revelan que el consumo privado continúa en descenso, con la carne vacuna a la cabeza. La debilidad de la demanda es el principal obstáculo para la expansión comercial, y las perspectivas laborales y de inversión son mayoritariamente negativas.

El consumo de carne vacuna acumula diez meses consecutivos a la baja, lo que refleja una tendencia preocupante en el sector de supermercados y autoservicios mayoristas.

Según la última Encuesta de Tendencia de Negocios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la debilidad del consumo es identificada como el principal obstáculo para expandir la actividad comercial. Este diagnóstico se ve respaldado por un informe de la Universidad de Palermo, que indica que en mayo el consumo privado bajó 0.3% mensual y 2.2% interanual, acumulando seis caídas consecutivas y un retroceso del 1.8% en los primeros cinco meses del año.

El consumo masivo continúa en descenso, liderado por las ventas de carne vacuna, mientras que la carne aviar retrocedió 2.5% y solo la porcina mostró un avance de 6.2% interanual. El 62.6% de las empresas señala a la demanda como factor limitante, y apenas el 2.2% prevé aumentar pedidos a proveedores en los próximos tres meses, frente a un 15.4% que espera reducirlos.

Las perspectivas laborales también son desalentadoras: solo el 1.1% de las empresas espera incorporar personal, contrastando con un 18.7% que prevé recortes. La percepción de la situación comercial es mayoritariamente negativa, con un 33% calificándola como mala y solo un 6.6% como buena, lo que arroja un balance de -26.4%.

La recaudación del IVA en términos reales cayó 3% interanual en mayo y acumula una baja de 2.3% en el año, algo que no ocurría desde la recuperación posterior a la recesión de 2024. En bienes durables, el patentamiento de motos crece (+26% interanual en mayo), aunque se desacelera, mientras que el de automotores registra su cuarta caída del año con una baja de 26.2% respecto a mayo de 2025.

El despacho de cemento en bolsa, vinculado a pequeñas obras, cayó 8.3% interanual en mayo y acumula una reducción de 8.9% en 2026. En recreación y turismo, tras algunos indicios de expansión en el primer bimestre, los últimos meses muestran retroceso: en abril, el consumo en restaurantes tradicionales de Buenos Aires bajó 2.9% interanual, y en marzo la asistencia a cines y el consumo en patios de comida de centros comerciales cayeron alrededor de 20%.

Estos datos pintan un escenario de contracción generalizada en el consumo y la actividad comercial, con múltiples sectores afectados y perspectivas sombrías tanto en el corto como en el mediano plazo





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