El Consumidor Digital Argentino: Más Racional, Analítico y Exigente

El comercio electrónico en Argentina experimenta un crecimiento sostenido, impulsado por un consumidor cada vez más informado, selectivo y enfocado en la relación precio-calidad. La financiación y la experiencia de compra se consolidan como factores clave en la decisión de compra.

La expansión del comercio electrónico en la Argentina continúa su trayectoria ascendente, no solo en volumen de facturación sino también en complejidad. En 2025, el sector registró ingresos por $34,03 billones, superando la inflación anual, y alcanzó un total de 645 millones de unidades vendidas.

Este nivel de actividad exige un análisis profundo de la demanda, centrándose en las preferencias de los consumidores, los factores que influyen en sus decisiones y las condiciones que facilitan la finalización de las transacciones. El consumidor digital ha evolucionado hacia un perfil más racional, experimentado y exigente. Las compras impulsivas han disminuido en favor de decisiones más planificadas, donde el precio, las opciones de financiación y la calidad de la experiencia de compra juegan un papel crucial.

Sin embargo, esta transformación no es uniforme, aunque sí representa una tendencia clara. Expertos y empresas del sector coinciden en que el consumidor ya no considera el ecommerce como una mera prueba, sino como una herramienta para resolver necesidades, comparar alternativas y minimizar errores. En un contexto inflacionario persistente, la evaluación cuidadosa de costos sigue siendo fundamental en cada decisión de compra. El cambio más significativo en los últimos dos años ha sido la transición hacia un consumidor más analítico.

Gustavo Sambucetti, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), destaca que el comprador digital actual es un usuario informado que compara precios, investiga reseñas y aprovecha eventos especiales como el Hot Sale o el CyberMonday para realizar sus compras. Esta perspectiva se comparte en todo el ecosistema. Franco Radavero, de Tiendanube, lo describe como un consumidor más sofisticado, selectivo y que demanda experiencias de compra fluidas. Lucas Ganly, de VTEX, señala la aparición de un comprador inteligente.

Néstor Arranz, especialista en ecommerce, argumenta que esta evolución refleja la madurez del canal. Ya no se accede al ecommerce por curiosidad, sino para realizar compras de manera informada y eficiente. Este proceso se acompaña de un aumento en el número de usuarios, con más de 1,3 millones de nuevos compradores online en el último año, especialmente en el interior del país. La mayor racionalidad también se manifiesta en la apertura a nuevas opciones.

Arranz indica que siete de cada diez consumidores han realizado compras de productos del extranjero en los últimos seis meses, lo que demuestra una menor lealtad a las marcas locales. Radavero observa que el consumidor navega constantemente entre redes sociales, contenido online y plataformas de compra. Ganly enfatiza la difuminación de las fronteras entre los canales online y offline, afirmando que el consumidor ya no distingue entre ambos.

El comercio electrónico ha dejado de ser un evento ocasional para convertirse en un hábito. Según la CACE, seis de cada diez personas realizan compras online al menos una vez al mes, y casi un 20% lo hace semanalmente, alcanzando un universo total de 25,1 millones de usuarios.

Este crecimiento se sustenta en un cambio clave en los dispositivos utilizados: el teléfono móvil se ha consolidado como el centro de la experiencia de compra, representando el 79,5% de las transacciones, mientras que la PC se reserva para decisiones más meditadas. Diego Miranda Iglesias, CEO de Lamason Agency, resume esta tendencia: el teléfono móvil se ha convertido en una plataforma integral para compras, comparación de precios, pagos y atención al cliente.

La lógica de consumo también se ha diversificado, combinando compras planificadas, como viajes, tecnología y electrodomésticos, con compras más impulsivas, como ropa, alimentos y promociones en redes sociales. La decisión de compra puede tomarse en cuestión de segundos. En términos de facturación, los sectores de turismo, alimentos, tecnología y hogar lideran las ventas, mientras que los productos de consumo cotidiano son los más vendidos en términos de volumen.

En el sector turístico, se observa una tendencia a decisiones más tardías y procesos de compra más graduales, en línea con el perfil del consumidor menos impulsivo y más atento a las condiciones. El precio se ha consolidado como un factor determinante, pero no actúa de forma aislada, sino en combinación con promociones y opciones de financiación. Sambucetti señala que la posibilidad de pagar en cuotas es crucial para ocho de cada diez consumidores.

Martín Porta, de CMS People, afirma que la financiación se ha convertido en parte integral del precio, y Ganly precisa que los planes de financiación de tres a seis cuotas representan más de la mitad de las operaciones. La lógica de las promociones también se ha vuelto más compleja, con los consumidores analizando cuidadosamente los costos. Miranda Iglesias destaca que el consumidor compra con una calculadora en mente, prestando atención al envío gratuito, los reembolsos y los descuentos.

En Tiendanube, el 42% de las órdenes incluyeron envío bonificado en 2025. La inflación, aunque más baja que en años anteriores, sigue siendo un factor clave, impulsando la anticipación de compras, la valoración de las cuotas y la comparación de precios





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