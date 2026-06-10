El Consejo de la Magistratura votó por unanimidad separar al juez de Rosario, Gastón Salmain, y ordenó su suspensión en el cargo. La decisión se basa en dos causas que involucran corrupción: la gestión de un soborno para habilitar una medida judicial y la omisión de informar sobre su expulsión de la Justicia Federal en 2002.

El Consejo de la Magistratura votó por unanimidad separar al juez de Rosario, Gastón Salmain , y ordenó su suspensión en el cargo. La decisión se basa en dos causas que involucran corrupción : la gestión de un soborno para habilitar una medida judicial y la omisión de informar sobre su expulsión de la Justicia Federal en 2002.

El juez Salmain fue designado en 2023 y se desempeña como magistrado del fuero civil y comercial en Rosario desde junio de ese año. Las causas que llevaron a su juicio político se vinculan a corrupción y omisión de información.

Una de las causas es la gestión de un soborno para habilitar una medida judicial, y la otra es haber omitido informar al momento de concursar que en 2002 lo habían echado de la Justicia Federal por ofrecer dinero para direccionar un expediente hacia el juzgado donde se desempeñaba. El juez Salmain sostuvo que por la normativa vigente solo estaba obligado a consignar antecedentes en los últimos diez años y que esto había ocurrido hacía más tiempo.

El consejero y senador Luis Juez replicó en el momento del descargo de Salmain: "Imagínese si el Senado habría aprobado su pliego de haber sabido que la Corte Suprema lo echó por un soborno". El otro incidente que motivó el inicio de juicio político contra Salmain es por haber autorizado a los tenedores de un fideicomiso, llamado Attilla, a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares.

Eso implicó dar una orden al BCRA que la autoridad monetaria resistió judicialmente. La pena en expectativa para el principal delito que le atribuyen es de prisión efectiva y va de cuatro a doce años.

Por todo esto los consejeros abrieron un procedimiento por mal desempeño, definieron la suspensión del magistrado en sus funciones y le ordenaron a la Cámara Federal de Rosario mediante medios digitales que impulse resolver la situación en sus causas penales, donde en un caso tiene un pedido de prisión preventiva dispuesto por el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros. Salmain es porteño, divide su tiempo vital entre un departamento del barrio de Belgrano y una casa de reposo en el barrio Santa Bárbara, frente a Nordelta, en el partido de Tigre.

Durante todo el tiempo que duró su controvertido proceso, y para preocupación pública señalada por legisladores y distintos medios de prensa, se mantuvo dictando resoluciones al frente del juzgado federal en lo civil número 1 de Rosario, aunque sin asistir casi nunca a Rosario. El consejero César Grau, que representa al estamento de abogados y es oriundo de Rosario, hizo alusión al engorroso, lento y burocrático proceso contra Salmain, que duró meses.

"La arquitectura del actual sistema se basa en la buena fe del concursante donde se le pregunta sobre sumarios administrativos y sanciones disciplinarias. Y esto se omitió sin consecuencias", dijo. Sostuvo que el nuevo reglamento de concursos de magistrados que propone la Corte Suprema, dijo, propone un legajo digital que hace imposible que los evaluadores, en este caso el Senado que aprueba los pliegos, desconozcan información relevante sobre el aspirante.

"Analizamos todo lo bueno pero los malos antecedentes quedan purgados", dijo. El plenario del Consejo de la Magistratura designó como representes a los consejeros Jimena de la Torre, Diego Barroetaveña y Luis Juez ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Este se compone con nueve miembros: tres jueces (un ministro de la Corte Suprema elegido por sus pares y dos jueces de Cámara); tres legisladores (dos senadores y un diputado) y tres abogados de la matrícula federal.

El consejero Rodolfo Tailhade sostuvo que su sector apoyaría el enjuiciamiento de Salmain por el caso de fallo del fideicomiso que cobró dinero durante el cepo por orden del magistrado





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